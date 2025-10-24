COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Nacional

Dictan sentencia para hombre que mató a golpes a su arrendataria, de 62 años

Hombre asesinó a su arrendataria ante los cobros insistentes de rentas retrasadas. Intentó fugar, pero sus vecinos lo capturaron.
El ahora sentenciado fue retenido por los vecinos de su víctima.
El ahora sentenciado fue retenido por los vecinos de su víctima.
El ahora sentenciado fue retenido por los vecinos de su víctima.

Juan Carlos R. I. fue sentenciado a 26 años de prisión por el crimen de su arrendataria, en Echeandía, provincia de Bolívar.

En este hecho fueron claves los vecinos de la fallecida, quienes impidieron que el ahora sentenciado se fugara.

Mató a su arrendataria por deuda

La Fiscalía General del Estado informó que Juan Carlos R. I. asesinó a golpes a la mujer, de 62 años, ante la insistencia de cobro por arriendos retrasados.

Crimen sacude Babahoyo: conmoción en cooperativa Citam tras muerte de chofer en plena vía

Añadió que los vecinos alertaron a las autoridades del crimen, reteniendo al sujeto. «La Policía Nacional, durante el registro corporal, encontró en su poder los teléfonos móviles de la víctima, joyas y prendas de vestir utilizadas en el ataque», detalló la entidad.

Además, un informe psicológico «determinó que el procesado es impulsivo y consciente de sus actos«.

Cárcel y multa por crimen de arrendataria

En la audiencia de juicio, Fiscalía demostró la responsabilidad penal de Juan Carlos R. I. y la materialidad del delito mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales. «Entre ellas se incluyen los testimonios de los agentes policiales del Distrito Subtrópico, el informe de autopsia médico-legal y sus anexos, el acta de levantamiento del cadáver, la inspección ocular técnica, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las evidencias físicas», se informó.

El Tribunal de Garantías Penales de Bolívar que conoció la causa sentenció a Juan Carlos R. I. a 26 años de prisión. Además le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados y una reparación integral de 5.000 dólares a favor de los familiares de la víctima.

¿Qué dice el COIP sobre el delito de asesinato?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, vigente desde 2014, regula el delito de asesinato en el Artículo 140. La sanción es pena privativa de libertad de 22 a 26 años, la misma que se aplicó en este caso.

El COIP distingue el asesinato (Art. 140) del homicidio simple (Art. 144), que no incluye circunstancias agravantes y tiene una pena de 10 a 13 años. También se diferencia del homicidio preterintencional (Art. 145), donde la intención no era matar, con penas de 3 a 5 años. Así como del femicidio (Art. 141), que castiga el asesinato por razones de género con 22 a 26 años.

El Artículo 47 del COIP establece circunstancias agravantes genéricas que pueden aplicarse al asesinato, como cometerlo contra menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o en presencia de familiares cercanos, lo que puede endurecer la pena dentro del rango establecido.

