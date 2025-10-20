COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Diego Forlán se fractura tres costillas mientras jugaba fútbol: «En 20 años nunca me pasó esto»

Diego Forlán, leyenda uruguaya del fútbol, resultó con tres costillas fracturadas y un neumotórax tras sufrir una fuerte caída en un partido amateur.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El exfutbolista uruguayo Diego Forlán.
El exfutbolista uruguayo Diego Forlán.
El exfutbolista uruguayo Diego Forlán.
El exfutbolista uruguayo Diego Forlán.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Diego Forlán, exdelantero uruguayo de 46 años, se fracturó tres costillas (cuarta, quinta y sexta) y sufrió un pequeño neumotórax durante un partido de fútbol amateur disputado el pasado sábado, en el Complejo Azulgrana de Montevideo.

El exfutbolista cayó torpemente en un remate sin intención violenta del rival, sufriendo la grave lesión.

Así fue el incidente de Diego Forlán

Diego Forlán jugaba para Old Boys en la categoría mayores de 40 años de la Liga Universitaria de Deportes, en un clásico contra Old Christians que terminó 4-1 a favor de su equipo. Antes de lesionarse, anotó dos goles en una actuación destacada.

El percance ocurrió en un intento de remate: perdió el equilibrio por un roce normal con un defensor y cayó de forma inusual. Su brazo quedó atrapado bajo el pecho, y el impacto de su propia mano contra el costado provocó las fracturas. «Caí como una bolsa de papas», relató Forlán en mensajes difundidos por medios locales.

Inmediatamente, sintió dificultad respiratoria: «No podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba hasta que llegué al hospital».

El exfutbolista profesional fue trasladado de urgencia a un hospital en Montevideo, donde médicos le colocaron un drenaje torácico para extraer aire acumulado entre el pulmón y la pleura.

Está bajo observación médica

El neumotórax, acumulación de aire que comprime el pulmón y afecta la respiración, fue leve y controlado con el drenaje.

Forlán permanece estable, bajo observación médica, aunque sorprendido por la dimensión de su lesión. «En 20 años de profesional nunca me pasó esto», dijo.

En actualizaciones a allegados, el deportista confirmó: «Tres costillas rotas, la 4, 5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón. Me van a ingresar y poner un caño así drena».

Cabe destacar que la lesión no involucró agresión: «No hubo mala intención de su rival», según explicaciones del propio Forlán.

Contexto de la carrera de Diego Forlán

Diego Forlán se retiró del fútbol profesional en agosto de 2019, tras una trayectoria de dos décadas sin lesiones graves similares. Jugó en clubes como Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Internacional de Brasil, Cerezo Osaka de Japón, Peñarol de Uruguay, Mumbai City de India y Kitchee de Hong Kong.

Con Uruguay, participó en tres Mundiales (2002, 2010, 2014), ganando el Balón de Oro en Sudáfrica 2010.

Tras su retiro, el equipo Old Boys, club alumni de The British Schools of Montevideo, lo incorporó en 2022 para partidos recreativos.

Forlán, radicado en Montevideo, ha incursionado en tenis, debutando en un Challenger local en 2024.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ilia Topuria apunta a la triple corona de UFC con reto a Makhachev en la Casa Blanca

La esclerosis múltiple daña el cerebro años antes de que aparezcan los síntomas, revela un nuevo estudio

Un hombre fue disparado en una plazoleta ubicada cerca a la Basílica y el Municipio de Montecristi

Diego Forlán se fractura tres costillas mientras jugaba fútbol: «En 20 años nunca me pasó esto»

Independiente del Valle busca dar el primer golpe en la semifinal de ida ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ilia Topuria apunta a la triple corona de UFC con reto a Makhachev en la Casa Blanca

La esclerosis múltiple daña el cerebro años antes de que aparezcan los síntomas, revela un nuevo estudio

Un hombre fue disparado en una plazoleta ubicada cerca a la Basílica y el Municipio de Montecristi

Diego Forlán se fractura tres costillas mientras jugaba fútbol: «En 20 años nunca me pasó esto»

Independiente del Valle busca dar el primer golpe en la semifinal de ida ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ilia Topuria apunta a la triple corona de UFC con reto a Makhachev en la Casa Blanca

La esclerosis múltiple daña el cerebro años antes de que aparezcan los síntomas, revela un nuevo estudio

Un hombre fue disparado en una plazoleta ubicada cerca a la Basílica y el Municipio de Montecristi

Independiente del Valle busca dar el primer golpe en la semifinal de ida ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Ejército de Ecuador incautó armas y detuvo a presuntos integrantes de grupo guerrillero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO