Diego Forlán se fractura tres costillas mientras jugaba fútbol: «En 20 años nunca me pasó esto»

Diego Forlán, exdelantero uruguayo de 46 años, se fracturó tres costillas (cuarta, quinta y sexta) y sufrió un pequeño neumotórax durante un partido de fútbol amateur disputado el pasado sábado, en el Complejo Azulgrana de Montevideo.

El exfutbolista cayó torpemente en un remate sin intención violenta del rival, sufriendo la grave lesión.

Así fue el incidente de Diego Forlán

Diego Forlán jugaba para Old Boys en la categoría mayores de 40 años de la Liga Universitaria de Deportes, en un clásico contra Old Christians que terminó 4-1 a favor de su equipo. Antes de lesionarse, anotó dos goles en una actuación destacada.

El percance ocurrió en un intento de remate: perdió el equilibrio por un roce normal con un defensor y cayó de forma inusual. Su brazo quedó atrapado bajo el pecho, y el impacto de su propia mano contra el costado provocó las fracturas. «Caí como una bolsa de papas», relató Forlán en mensajes difundidos por medios locales.

Inmediatamente, sintió dificultad respiratoria: «No podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba hasta que llegué al hospital».

El exfutbolista profesional fue trasladado de urgencia a un hospital en Montevideo, donde médicos le colocaron un drenaje torácico para extraer aire acumulado entre el pulmón y la pleura.

Está bajo observación médica

El neumotórax, acumulación de aire que comprime el pulmón y afecta la respiración, fue leve y controlado con el drenaje.

Forlán permanece estable, bajo observación médica, aunque sorprendido por la dimensión de su lesión. «En 20 años de profesional nunca me pasó esto», dijo.

En actualizaciones a allegados, el deportista confirmó: «Tres costillas rotas, la 4, 5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón. Me van a ingresar y poner un caño así drena».

Cabe destacar que la lesión no involucró agresión: «No hubo mala intención de su rival», según explicaciones del propio Forlán.

Contexto de la carrera de Diego Forlán

Diego Forlán se retiró del fútbol profesional en agosto de 2019, tras una trayectoria de dos décadas sin lesiones graves similares. Jugó en clubes como Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Internacional de Brasil, Cerezo Osaka de Japón, Peñarol de Uruguay, Mumbai City de India y Kitchee de Hong Kong.

Con Uruguay, participó en tres Mundiales (2002, 2010, 2014), ganando el Balón de Oro en Sudáfrica 2010.

Tras su retiro, el equipo Old Boys, club alumni de The British Schools of Montevideo, lo incorporó en 2022 para partidos recreativos.

Forlán, radicado en Montevideo, ha incursionado en tenis, debutando en un Challenger local en 2024.