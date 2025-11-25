Diego García condenado a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual en La Plata

El futbolista uruguayo Diego García fue condenado este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una mujer en 2021, durante su paso por Estudiantes de La Plata. Tras escuchar la sentencia, el jugador de 28 años se desmayó en la sala, quedando bajo custodia inmediata con tobillera electrónica.

El veredicto fue leído al mediodía por el juez Ezequiel Medrano, al concluir un juicio que finalizó hace 20 días. El fiscal Lucas Domsky había solicitado 8 años de prisión efectiva, mientras que la querella, representada por Marcelo Peña, pedía 10 años. La defensa del acusado solicitó la absolución, alegando falta de pruebas.

La víctima, Clara Bulacio, de 21 años en ese entonces y jugadora de hockey en Estudiantes, relató que el hecho ocurrió el 24 de febrero de 2021 en una casaquinta de Abasto, durante una reunión de jugadores. Según su testimonio, García la tomó por la fuerza, la llevó a un baño, la golpeó en el ojo izquierdo y consumó el abuso contra su voluntad.

Entre las pruebas presentadas destacaron audios enviados por la víctima minutos después del hecho, pidiendo ayuda a amigos, y una fotografía de su pómulo inflamado, corroborada por testigos. Estos elementos fueron clave para acreditar la autoría del delito.

Detalles de la sentencia y medidas cautelares

La pena incluye arresto domiciliario en La Plata por falta de peligrosidad, con tobillera electrónica, hasta que la sentencia quede firme. García quedará bajo custodia desde este momento, según fuentes judiciales. El club Peñarol, donde llegó en enero de 2025, rescindirá su contrato una vez confirmada la condena en primera instancia, como anunció el presidente Ignacio Ruglio.

Trayectoria profesional y contexto del caso

Diego García, apodado “El Demonio”, jugó en Estudiantes de La Plata entre 2019 y 2022. Tras la denuncia, el club activó protocolos de género y lo separó preventivamente del plantel semanas después del episodio. Posteriormente, pasó por Talleres de Córdoba, Patronato, Emelec de Ecuador y Liverpool FC de Uruguay antes de fichar por Peñarol.

En la temporada 2025 con Peñarol, García acumuló 46 encuentros, anotó 5 goles y registró 6 asistencias. El domingo 23 de noviembre fue titular en el clásico ante Nacional, que terminó en empate 2-2, posiblemente su último partido con el Aurinegro.

Reacciones y últimas declaraciones

En su última intervención ante el tribunal, García agradeció a los clubes que le permitieron continuar su carrera pese a la causa. El juicio, iniciado el 27 de octubre de 2025, se desarrolló en el marco de un contexto de mayor escrutinio a casos de violencia de género en el fútbol argentino, con protocolos obligatorios en entidades deportivas.

La sentencia marca un hito en la lucha contra el abuso sexual en el deporte, alineándose con normativas que exigen la separación inmediata de jugadores denunciados. García, de nacionalidad uruguaya, enfrentará apelaciones, pero la detención inmediata limita su movilidad.