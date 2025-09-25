Diez candidatas buscan ser la nueva Reina de la parroquia urbana Tarqui de Manta

La parroquia Tarqui celebrará sus 96 años de parroquialización con la elección de su reina 2025, evento que se realizará el viernes 3 de octubre, a las 20h00, en la Plaza del Mar de Manta, con la participación de diez candidatas provenientes de barrios e instituciones educativas.

Presentación oficial de candidatas

El miércoles 24 de septiembre se cumplió la presentación oficial de las aspirantes, acto que incluyó la imposición de bandas y la prueba de corona. Según informó Dayan Martínez, coordinadora del certamen, la elección forma parte de la agenda de actividades de la parroquialización y cuenta con el respaldo de la Federación de Barrios de Tarqui, la Alcaldía de Manta y empresas privadas.

“Tenemos 10 candidatas de diferentes barrios de Tarqui y también de instituciones educativas”, explicó Martínez, al detallar que la preparación de las jóvenes inició hace un mes con sesiones fotográficas, grabación de videos promocionales y visitas protocolarias.

Durante esta etapa previa, las participantes cumplen con actividades de difusión en medios de comunicación y encuentros con auspiciantes. Además, se han planificado una rueda de prensa el 1 de octubre en el Salón de la Ciudad y una visita oficial a la alcaldesa de Manta, seguida del ensayo general el 2 de octubre.

https://www.eldiario.ec/manta/conferencia-en-manta-abre-nuevas-perspectivas-sobre-el-autismo-la-charla-es-gratuita-y-sera-en-la-uleam-24092025/

Las aspirantes a la corona

Las jóvenes que competirán por el título de Reina de Tarqui 2025 son:

Nahomy Alcívar – Colegio Tarqui Mía Bravo Lozano – Barrio Las Cumbres Jennifer Cedeño – Barrio Jocay Melanie Cedeño – Barrio San Antonio Daniela García – Tarqui Nuevo Karolin Pico – Barrio 15 de Septiembre Belén Pincay – Barrio Miraflores Karla Serrano – Colegio Tarqui Dulce María Túarez – Barrio El Rosario Angie Vélez – Barrio Los Geranios

Cada candidata representa a un sector o institución educativa de la parroquia, lo que refleja la diversidad y participación de la comunidad en el certamen.

Premios y dignidades

La elección de la Reina de Tarqui contempla la designación de cinco dignidades. Además del título principal, se entregarán reconocimientos a Señorita Turismo (quinta dignidad), Señorita Comercio (cuarta dignidad), Señorita Parroquialización (tercera dignidad), y Virreina (segunda dignidad).

La ganadora será proclamada Reina de Tarqui 2025 y, como novedad, tendrá la posibilidad de ser candidata directa a Reina de Manta 2026, lo que le permitirá prepararse durante un año para representar a la parroquia en el certamen cantonal.

Según la organización, este esquema busca conformar un equipo de trabajo con las cinco finalistas, que colabore en proyectos y actividades de la Federación de Barrios. De esta forma, la elección no se limita al ámbito cultural, sino que se plantea como una plataforma para el fortalecimiento comunitario.

Fiestas parroquiales de Tarqui

La elección de la reina es uno de los actos centrales de las festividades por los 96 años de parroquialización de Tarqui. Estas celebraciones incluyen desfiles, actividades culturales y encuentros comunitarios, en los que se busca resaltar la historia y la identidad de una de las parroquias más representativas de Manta.

El evento de coronación será abierto al público y se realizará en la Plaza del Mar, espacio que ha acogido en los últimos años a las principales celebraciones de la ciudad. La organización espera una amplia concurrencia de vecinos, familias y delegaciones barriales que cada año participan en el certamen.