Dinamarca propone elevar la edad mínima de acceso a redes sociales a 15 años

El Gobierno de Dinamarca anunció este martes una iniciativa para establecer un límite mínimo de edad de 15 años para los usuarios de las redes sociales. Esto, con el objetivo de proteger a la infancia frente a potenciales abusos.

Hasta ahora, en el país danés rige un reglamento de la Unión Europea para el procesamiento de datos de menores de 13 años.

«Los teléfonos móviles y las redes sociales están robando la infancia de nuestros niños«, explicó la primera ministra, Mette Frederiksen, en un discurso ante el Parlamento en el que no aclaró las plataformas que se verán afectadas, según la televisión pública DR.

Niños menores podrán usar redes sociales con autorización de padres

El Ejecutivo abre la puerta a que niños de 13 y 14 años puedan tener acceso a estas redes si sus padres así lo autorizan, pero la ministra de Digitalización, Caroline Stage, recalcó que en ningún caso se puede dejar en manos de estas plataformas «la vida digital» de los menores.

«Hemos sido demasiado ingenuos», dijo Stage, quien aspira a que los niños «no se rijan por notificaciones y ‘me gusta’ sino por la curiosidad y por entornos saludables». El Gobierno, sin embargo, no estableció un calendario preciso para intentar promover esta reforma, que podría ser objeto de debate ya de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Otros países ya tienen una normativa parecida

Varios países han establecido regulaciones para proteger a los menores en redes sociales, enfocadas en verificación de edad y consentimiento parental. Estas medidas responden a preocupaciones por la salud mental y exposición a contenidos dañinos.

Australia lidera con una prohibición estricta desde noviembre de 2024. Allí, niños menores de 16 años no pueden crear cuentas en plataformas como Instagram o YouTube, con multas para empresas que no verifiquen edades. Esta medida, pionera mundial, busca proteger el desarrollo infantil y entró en vigor en 2025.

En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fija la edad mínima de consentimiento para procesar datos personales en 13 años. Sin embargo, países como España la elevaron a 16 años en junio de 2024 mediante una ley que exige verificación parental. Francia planea una prohibición para menores de 15 años en 2025, si no avanza la verificación a nivel UE. Países como Bélgica, Dinamarca y Suecia mantienen los 13 años como umbral mínimo.

En Estados Unidos no hay ley federal unificada, pero estados como Florida prohíben cuentas para menores de 14 años desde marzo de 2024. Georgia implementó en julio la ley SB 351, que exige verificación para menores de 16 años. En Utah y Arkansas, se requiere aprobación parental para menores de 18 años.

Noruega propuso en octubre de 2024 elevar la edad a 15 años, con verificación obligatoria. El proyecto de ley se consulta hasta octubre de este año.

Singapur y Indonesia anunciaron en enero de 2025 intenciones de restricciones similares a Australia, enfocadas en menores de 16 años, aunque aún en fase de legislación. China impone un acceso limitado para menores de 14 años, con solo 40 minutos diarios en plataformas como WeChat, bajo el sistema de «ciberespacio para menores».