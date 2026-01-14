Dinased investiga hallazgo de seis cuerpos en zona rural de Santa Elena

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) investigan el hallazgo de seis cuerpos registrado la tarde de este martes en una zona rural de la parroquia Colonche, en la provincia de Santa Elena. Mientras, se analiza si las víctimas corresponderían a personas reportadas como desaparecidas en Pedro Carbo.

Según información preliminar proporcionada por fuentes policiales, los cuerpos fueron localizados en un sector alejado y de difícil acceso, lo que motivó el despliegue de personal especializado, unidades de Criminalística y agentes de la Policía Nacional para asegurar la escena.

De manera inicial, se indicó que los cadáveres presentarían signos de violencia, aunque las causas exactas de la muerte aún no han sido determinadas y serán establecidas mediante pericias forenses realizadas por Medicina Legal.

La Dinased se encuentra a cargo de la identificación de los cuerpos, así como de la recopilación de indicios balísticos, biológicos y testimoniales, con el fin de reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.

Posible relación con desaparecidos de Pedro Carbo

Las autoridades investigan si los cuerpos corresponderían a los seis ciudadanos reportados como desaparecidos en el cantón Pedro Carbo, en la provincia del Guayas. Hasta el momento, no existe confirmación oficial, aunque fuentes vinculadas al proceso indicaron que la principal línea investigativa apunta a esa posibilidad.

La confirmación de identidades dependerá de análisis técnicos, entre ellos huellas dactilares, características antropológicas y pruebas de ADN, procedimientos que podrían extenderse durante varios días.

La Policía reiteró que cualquier información sobre la identidad de las víctimas se comunicará únicamente por canales oficiales, una vez concluidos los exámenes correspondientes.

Contexto de violencia en la región

El hallazgo se produce en un contexto de incremento de hechos violentos en la región costera, donde las autoridades han reportado delitos relacionados con bandas criminales y narcotráfico.

Este caso se suma a otros episodios recientes, como el hallazgo de cinco cabezas humanas en Puerto López, provincia de Manabí, hecho que también se encuentra bajo investigación y que ha encendido las alertas de seguridad a nivel nacional.

Las autoridades analizan si existe alguna conexión entre estos hechos, aunque hasta ahora no se ha confirmado un vínculo directo entre ambos casos.

Investigaciones de identidades de cuerpos en curso

Tras el hallazgo, el área quedó acordonada para evitar la contaminación de la escena y permitir el trabajo técnico. La Fiscalía recibió la notificación para dirigir la investigación penal correspondiente.

La Policía Nacional señaló que se mantienen operativos en sectores aledaños, así como labores de inteligencia, para recabar información que permita esclarecer el caso y determinar si existen responsables identificados.

Información preliminar

Hasta el cierre de esta nota, el caso permanece en desarrollo y no se ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme la identidad de las víctimas ni su relación directa con los desaparecidos de Pedro Carbo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar la difusión de información no verificada y a mantenerse atentos a los reportes oficiales conforme avancen las investigaciones (12).