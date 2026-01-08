Diosdado Cabello critica a Daniel Noboa y Javier Milei por reconocer al Cartel de los Soles como terrorista

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, lanzó duras críticas contra los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Argentina, Javier Milei. Lo hizo durante una emisión especial del programa “Con el Mazo Dando” transmitida por Venezolana de Televisión. En el espacio, Cabello negó la existencia del Cartel de los Soles, un supuesto grupo narcotraficante vinculado al gobierno venezolano según acusaciones internacionales.

Cabello acusó a Estados Unidos de una incursión armada que dejó al menos 100 muertos. El funcionario exigió la devolución “vivo” de Nicolás Maduro y alertó sobre un escenario de agresión externa contra el país. La intervención de Cabello se produjo en el contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Venezuela y naciones aliadas a Estados Unidos. Esto tras resoluciones de Noboa y Milei que clasificaron al Cartel de los Soles como organización terrorista.

Diosdado Cabello niega ser terrorista

Según el ministro, estas acciones forman parte de una campaña de desinformación orquestada por Washington para justificar intervenciones. “Uno se pregunta qué harán ahora los jalabolas de siempre, por ejemplo, Noboa y Milei”, expresó Cabello, añadiendo que tales líderes “dan pena, mucha pena y vergüenza”. El funcionario rechazó cualquier vínculo del gobierno venezolano con bandas de narcotráfico.

El Cartel de los Soles, es un término acuñado por la justicia estadounidense para describir una presunta red de tráfico de drogas integrada por funcionarios venezolanos. Esa agrupación ha sido objeto de sanciones internacionales desde hace años. En agosto de 2025, Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo en Ecuador declarando al grupo como terrorista, una medida que Milei respaldó públicamente en Argentina.

Denuncias de daños colaterales por ataque

Estas decisiones se enmarcan en esfuerzos regionales para combatir el narcotráfico transnacional, con énfasis en rutas que involucran a Venezuela, Colombia y Ecuador. Cabello, una figura clave en el chavismo y cercano a Maduro, insistió en que tales acusaciones son “mentiras” fabricadas para desestabilizar al régimen. Durante la transmisión, Cabello expresó respaldo total a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

A ella se le designó ese cargo en medio de la crisis política desencadenada por la captura de Maduro. Acusó a Estados Unidos de violar normas internacionales con su incursión, afirmando que existe rechazo incluso dentro del propio territorio estadounidense. Además, desmintió que el ataque se limitara a objetivos militares, alegando que civiles resultaron afectados, lo que agrava las denuncias de daños colaterales.

Vínculos con el crimen organizado

Este episodio se suma a un historial de confrontaciones entre el gobierno venezolano y potencias occidentales. Desde 2019, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a Venezuela por presuntas irregularidades electorales. Dichas sanciones también se han dado por vínculos con el crimen organizado, lo que ha profundizado la crisis humanitaria en el país.

Organismos como la ONU han documentado reportes de violaciones a derechos humanos, aunque el gobierno de Caracas los rechaza sistemáticamente. Expertos en relaciones internacionales señalan que las declaraciones de Cabello podrían escalar las tensiones en América Latina, especialmente con gobiernos alineados con políticas antinarcóticos estrictas.

Detalles de las víctimas de la supuesta incursión

La emisión especial de “Con el Mazo Dando”, un programa propagandístico del oficialismo venezolano, sirvió como plataforma para unir al chavismo ante lo que describen como una “agresión imperialista”. Cabello reiteró la unidad del gobierno y llamó a la resistencia nacional, sin proporcionar detalles adicionales sobre las víctimas de la supuesta incursión. Hasta el momento, ni Noboa ni Milei han respondido públicamente a las críticas.

En el panorama regional, el reconocimiento del Cartel de los Soles como terrorista por parte de Ecuador y Argentina busca fortalecer alianzas contra el narcotráfico. Venezuela, por su parte, mantiene que estas etiquetas son herramientas políticas para aislarla internacionalmente. La situación subraya las divisiones ideológicas en el continente, con implicaciones para la seguridad y la diplomacia hemisférica.