Dirigentes de varias organizaciones exigen declarar emergencia en salud durante plantón

Que se declare la salud en emergencia, es el pedido que realizaron representantes de varias organizaciones que la mañana de este martes, participaron en un plantón en los exteriores del hospital Verdi Cevallos Balda, de Portoviejo.

El pedido lo hicieron en el marco del Día de los Derechos Humanos que se conmemora este miércoles 10 de diciembre.

Derecho a la salud

Vicente Abril Mendoza, dirigente del Frente de Defensa del IESS, dijo que un derecho fundamental es el derecho a la vida y a la salud. “Contra esto es lo que atenta el gobierno, que lejos de aumentar el presupuesto a la salud, destina el 40 % del Presupuesto General del Estado, que representa más de 15.200 millones de dólares, para pagar la deuda externa”, señaló.

El ciudadano es paciente dialítico y dijo ser testigo de la difícil situación en que se encuentran los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP), como la falta de insumos para las diálisis que los pacientes deben realizarse tres veces a la semana. “A mí me transfirieron de un hospital público, a una dializadora privada”, mencionó Abril.

Presupuesto y deudas

Jorge Intriago, presidente del Frente de Defensa de la Seguridad Social de Manabí, recalcó que la salud es un derecho humano fundamental. “Sin embargo, vemos en qué condiciones está la salud pública, como están los hospitales y como a diario muere gente por falta de medicinas elemental o básica”; aseveró.

Según Intriago, los hospitales públicos y del IESS carecen de medicinas. “Vemos como está el presupuesto para la salud. En el caso del IESS, hay cero centavo en la proforma presupuestaria que fue aprobada”, mencionó.

Cuestionó que no se haya considerado el pago de la deuda que tiene el Estado con el IESS que se debió empezar a pagar este año y que se aproxima a los 30 mil millones de dólares. Además, rechazó que el MSP no haya ejecutado ni el 50 % del presupuesto asignado para este año. “Eso significa que más de 2 mil millones de dólares, el Estado no lo invirtió en atender la salud de los ecuatorianos y por eso son las muertes y la crisis”, recalcó.

Exigen emergencia sanitaria

Mery Zamora, subdirectora nacional de Unidad Popular, dijo que en el plantón participaron diferentes grupos sociales para reclamar por la salud de todos los ciudadanos.

Zamora exigió al gobierno que declare la emergencia para el sector de la salud y se ejecute el presupuesto asignado para el sector de la salud. “No es posible que este año que estamos por culminar, de 5.856 millones de dólares que fueron presupuestado, solo hayan ejecutado un poco más de 2 mil millones”, precisó la dirigenta.