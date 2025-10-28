COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Portoviejo
Sociedad

Disfraces de Halloween: Guerreras K-Pop y superhéroes marcan la tendencia en Portoviejo

Disfraces de Guerreras K-Pop son la tendencia para Halloween en Portoviejo. Negocios reportan ventas desde septiembre y confección a medida.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Disfraces de Halloween Guerreras K-Pop y superhéroes marcan la tendencia en Portoviejo. (El Diario)
Disfraces de Halloween Guerreras K-Pop y superhéroes marcan la tendencia en Portoviejo. (El Diario)
Disfraces de Halloween Guerreras K-Pop y superhéroes marcan la tendencia en Portoviejo. (El Diario)
Disfraces de Halloween Guerreras K-Pop y superhéroes marcan la tendencia en Portoviejo. (El Diario)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@eldiario.ec

Con la cercanía de Halloween, los negocios de venta de disfraces en Portoviejo experimentan un repunte en la demanda, destacando este año una particular tendencia: las «Guerreras K-Pop» (también conocidas como K-Pop Demon Hunters, de la película animada de Netflix), que han revolucionado el mercado, especialmente entre las niñas. A pesar de esto, clásicos como los superhéroes y las brujas continúan siendo opciones populares para todas las edades.

Tanya Fernández, propietaria del negocio «Tiempo de Fiesta María Laura», ubicado en la Rocafuerte y Córdoba, comentó que la venta de productos temáticos de Halloween comenzó desde la primera semana de septiembre. «Ahorita están unas coreanas que eso ha revolucionado. Créame lo que si yo hubiera sabido que esto iba a ser una locura, no adquiría otras cosas más que esos disfraces», afirmó Fernández, quien espera una nueva remesa de estos trajes tras agotar la primera.

Tendencias y Clásicos que nunca pasan de moda

Una emprendedora, dueña de un negocio ubicado entre las calles Quito y Francisco de Paula Moreira, también resaltó que «la tendencia ahorita es la guerreras K-pop», y que ha estado recibiendo pedidos desde septiembre, elaborando algunos y trayendo otros de fábrica. Ambas comerciantes coinciden en la fuerza de la tendencia «Guerreras K-Pop«.

Para los niños, los superhéroes como Spider-Man, Capitán América, Batman, Dragon Ball y Hulk siguen siendo los favoritos. «Los superhéroes, eso es para los niños», dijo Fernández. Por otro lado, los adultos buscan trajes de policía, preso, Drácula, Harry Potter, túnicas de la muerte o accesorios, mientras que algunos, como reportó la emprendedora, solicitan «monjitas sexy«.

Los precios de los disfraces varían. En «Tiempo de Fiesta María Laura» se pueden encontrar trajes completos desde 10 dólares, y accesorios como alas de abeja o mariposa desde 5 dólares. La otra comerciante ofrece disfraces desde 10 dólares (bodys de calabaza para bebés) y de brujita a 15 dólares.

Confección local y ventas adelantadas de disfraces de Halloween

Tanya Fernández mencionó que en su negocio también confecciona disfraces, atendiendo pedidos específicos de los clientes. La emprendedora también elabora algunos disfraces, especialmente de animalitos y superhéroes, aunque no realiza aquellos que implican «tantas cosas de sublimado» por el costo elevado.

En comparación con años anteriores, Fernández ha notado que este año «la gente se ha adelantado mucho a comprarse sus disfraces«, lo que sugiere un cambio en el patrón de compra, con los clientes buscando con antelación los trajes, especialmente los de tendencia. La emprendedora también percibe un movimiento, aunque «un poquito, no mucho», lo que indica un interés sostenido en la celebración de Halloween. Ambas atienden a clientes de todas las edades, incluyendo estudiantes que buscan disfraces para actividades escolares.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Samantha Quenedit llega a Ecuador tras su exitoso paso por el Miss Grand International

AC Milan empata 1-1 con Atalanta en Serie A sin Pervis Estupiñán por lesión

Portoviejo impulsa rehabilitación post-cáncer de mama con jornada científica en CERI 3

El exfutbolista brasileño Dani Alves ahora predica la palabra de Dios en una Iglesia Cristiana

Disfraces de Halloween: Guerreras K-Pop y superhéroes marcan la tendencia en Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Samantha Quenedit llega a Ecuador tras su exitoso paso por el Miss Grand International

AC Milan empata 1-1 con Atalanta en Serie A sin Pervis Estupiñán por lesión

Portoviejo impulsa rehabilitación post-cáncer de mama con jornada científica en CERI 3

El exfutbolista brasileño Dani Alves ahora predica la palabra de Dios en una Iglesia Cristiana

Disfraces de Halloween: Guerreras K-Pop y superhéroes marcan la tendencia en Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Samantha Quenedit llega a Ecuador tras su exitoso paso por el Miss Grand International

AC Milan empata 1-1 con Atalanta en Serie A sin Pervis Estupiñán por lesión

Portoviejo impulsa rehabilitación post-cáncer de mama con jornada científica en CERI 3

El exfutbolista brasileño Dani Alves ahora predica la palabra de Dios en una Iglesia Cristiana

Ministerio de Trabajo emite lineamientos para pago anticipado del décimo tercer sueldo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO