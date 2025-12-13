Disminuyen las lluvias en Ecuador por ingreso de aire seco, advierte el INAMHI

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) informó que, durante los últimos días, el ingreso de aire seco al territorio ecuatoriano ha provocado una disminución significativa de las lluvias, principalmente en la Sierra y Amazonía, generando altas temperaturas y riesgos ambientales.

El comportamiento climático en Ecuador ha experimentado cambios notables debido al ingreso de masas de aire seco, un fenómeno atmosférico que ha limitado la formación de nubosidad y reducido de manera considerable la ocurrencia de precipitaciones. Así lo confirmó el INAMHI, entidad encargada del monitoreo y análisis de las condiciones meteorológicas del país.

De acuerdo con el organismo técnico, esta situación se ha mantenido durante varios días consecutivos, provocando un escenario caracterizado por escasez de lluvias, incremento de la radiación solar y temperaturas diurnas más elevadas de lo habitual. Estas condiciones no solo afectan el confort térmico de la población, sino que también tienen impactos directos en los ecosistemas y actividades productivas.

Las zonas donde los efectos han sido más evidentes son el Callejón Interandino y la región Amazónica, donde la reducción de precipitaciones ha sido persistente. En estos sectores, la ausencia de lluvias ha acelerado el secado de los suelos y de la cobertura vegetal, un factor que puede incidir en la disponibilidad de agua y en la productividad agrícola.

Regiones más afectadas por la falta de lluvias

Según el INAMHI, en la Sierra, especialmente en el Callejón Interandino, la falta de lluvias ha coincidido con jornadas de cielo despejado y altas temperaturas durante el día, seguidas de descensos térmicos en la noche. Este contraste térmico, sumado a la sequedad ambiental, puede generar estrés en cultivos y pastizales.

En la Amazonía, tradicionalmente caracterizada por altos niveles de humedad y lluvias frecuentes, la disminución de precipitaciones ha sido particularmente notoria. La reducción de la humedad ambiental ha provocado un secado progresivo de la vegetación superficial, alterando el equilibrio natural de los ecosistemas locales.

El Litoral, aunque menos afectado de manera general, también presenta una reducción de lluvias en amplios sectores. Según el pronóstico, las precipitaciones se concentrarían principalmente en zonas del norte de la región, mientras que el resto del litoral experimentaría condiciones más secas de lo normal.

Incremento del riesgo de incendios forestales

Uno de los principales riesgos asociados a este escenario climático es el aumento de la probabilidad de incendios forestales. El INAMHI advirtió que la combinación de calor intenso, vegetación seca y ausencia de lluvias crea condiciones favorables para la propagación rápida del fuego, especialmente en áreas rurales y zonas con cobertura vegetal degradada.

Las autoridades señalan que los incendios pueden iniciarse por causas naturales o por actividades humanas, como quemas agrícolas no controladas o fogatas. En este contexto, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema, incluso aquellas consideradas tradicionales en algunas zonas del país.

Asimismo, se recomendó reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades locales o a los organismos de respuesta, con el fin de evitar que pequeños focos se conviertan en incendios de gran magnitud que afecten bosques, fauna y comunidades cercanas.

Impactos potenciales en la agricultura y el ambiente

La persistencia de condiciones secas puede tener consecuencias en el sector agrícola, especialmente en cultivos que dependen de la lluvia para su desarrollo. El secado acelerado del suelo reduce la disponibilidad de humedad para las plantas y puede afectar los rendimientos, en particular en sistemas de producción que no cuentan con riego tecnificado.

Desde el punto de vista ambiental, la disminución de lluvias también puede alterar los ciclos naturales de los ecosistemas, afectar fuentes hídricas de menor caudal y aumentar la vulnerabilidad de áreas protegidas frente a incendios.

Pronóstico para los próximos días

De acuerdo con los análisis climáticos del INAMHI, no se prevén lluvias significativas a escala nacional durante los próximos diez días. En la Amazonía podrían registrarse precipitaciones aisladas, mientras que en la Sierra las lluvias serían esporádicas y de corta duración.

En el Litoral, las lluvias se concentrarían principalmente en sectores del norte, sin que se espere una recuperación generalizada de las precipitaciones. El organismo indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones atmosféricas y emitirá alertas oportunas en caso de cambios relevantes.

Mientras tanto, las autoridades reiteran la importancia de la prevención, el uso responsable del fuego y el seguimiento de los reportes oficiales para reducir riesgos ante este escenario de clima seco y altas temperaturas.