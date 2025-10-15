COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Europa

¡Divertida competencia! Más de 120 perros salchicha corrieron en la Carrera Mundial de Dackel 2025, en Alemania

El festival DogWorld 2025 en Múnich reunió a más de 120 perros salchicha de toda Europa. Entre risas, ladridos y emoción, el tricampeón Luitpold volvió a brillar.
¡Divertida competencia! Más de 120 perros salchicha corrieron en la Carrera Mundial de Dackel 2025, en Alemania
¡Divertida competencia! Más de 120 perros salchicha corrieron en la Carrera Mundial de Dackel 2025, en Alemania

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

La ciudad de Múnich, Alemania, volvió a ser escenario de una competencia tan curiosa como entrañable. Más de 120 perros salchicha participaron en la tercera edición de la Carrera Mundial de Dackel, realizada en el marco del festival DogWorld 2025, celebrado el 11 y 12 de octubre en el recinto MotorWorld.

El protagonista indiscutible fue Luitpold, un ejemplar de más de ocho kilos que defendió con éxito su título. El tricampeón completó el circuito de 40 metros en un tiempo récord de 3,58 segundos, según el cronometraje oficial de datasport.com. Su victoria fue celebrada por sus dueños en redes sociales, quienes destacaron el ambiente festivo y la camaradería que caracterizó la jornada.

“Es un lugar fantástico para conocer amigos y personas con ideas afines. Se nota el cariño que ponen tanto en la organización como en los expositores”, publicaron en la cuenta de Instagram del can vencedor.

Perros salchicha son veloces

Los participantes salchicha llegaron desde varios países europeos, entre ellos Austria y Suiza. La inscripción costaba 55 euros por perro (64 dólares), y los competidores quedaron divididos por categorías según su peso: estándar (9–15 kg), miniatura (5–9 kg) y Kaninchen (3–5 kg).

El evento contó con un sistema de cronometraje de última generación, con chips de seguimiento y cámaras de meta para garantizar la precisión. Sin embargo, la tecnología no impidió los momentos cómicos. Varios “salchichas” se desviaron del camino o corrieron directo hacia sus dueños antes de llegar a la meta.

Los organizadores, Désirée Rohrer y Kay MacKenneth, crearon esta iniciativa hace tres años. Lo hicieron con el objetivo de ofrecer una “experiencia inolvidable para los amantes de los perros”. Además de la carrera, el festival DogWorld incluyó exhibiciones, talleres, conferencias y stands de accesorios para mascotas.

El Dackel o salchicha, raza originaria de Alemania en el siglo XIX, es célebre por sus patas cortas y cuerpo alargado, rasgos que lo hacen inconfundible. Su popularidad ha trascendido generaciones, y ahora también fronteras, gracias a eventos como este.

Con el triunfo de Luitpold, la comunidad canina internacional ya espera la cuarta edición de la Carrera Mundial de Perros Salchicha, que promete aún más velocidad, humor y ternura en Múnich.

