Doble crimen en Manta: Sicarios vestidos de policías mataron a una pareja en el interior de una casa

Antes de que amaneciera completamente este jueves 2 de octubre de 2025, en el cantón Manta, de la provincia de Manabí, ya se reportaba un ataque sicario.

El hecho, que alertó a la ciudadanía, se registró en la ciudadela Circunvalación y dejó a dos personas fallecidas.

Sicarios vestidos de policías atacan en Manta

De acuerdo a los primeros datos, el hecho de sangre se dio antes de las 06h00, cuando sicarios irrumpieron en una vivienda y mataron a una pareja.

Lo más alarmante del suceso es que los criminales estaban vestidos de policías e ingresaron al lugar asegurando que se trataba de un allanamiento.

Los testigos del hecho aseguraron haber escuchado una ráfaga de balas. No se detalló en qué vehículo se movilizaban los sicarios, ni su número.

Identifican a las víctimas y hay un menor herido

Las víctimas del ataque armado quedaron sin vida en el lugar, en medio del pavor de los vecinos.

A los fallecidos se los identificó como Jhon Josué Cedeño y Romina Fajardo, de 32 y 31 años, respectivamente. Además, en el ataque resultó herido un menor de edad, que sería hijo de los asesinados.

A la escena del crimen se movilizaron agentes de Policía, quienes la acordonaron para evitar que presuntas pistas sean alteradas. Además, se ordenó el traslado de los cuerpos al Centro Forense de la localidad.

Distrito Manta es uno de los más violentos

El distrito policial Manta, integrado por los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, es uno de los más violentos de Manabí.

Solo el pasado lunes se registraron cuatro atentados, que dejaron un total de cinco muertos y un herido. Sin embargo, las diligencias policiales no reportaron ninguna persona detenida.

Con el hecho de hoy, Manta acumula 394 muertes violentas en 2025, mientras que cerró septiembre con 52.

Cabe recordar que en junio de 2024 se militarizó Manta, trasladando la cúpula policial y militar allí, con patrullajes en barrios. Pese a ello, la violencia y los crímenes han ido en aumento, incluyendo crímenes colectivos. La ciudadanía ha expresado su temor y exigido más acción de las autoridades.

Ola de violencia en Ecuador

Ecuador enfrenta una devastadora ola de violencia en 2025. Desde enero, se registran más de 5.200 homicidios, un 63% más que en 2024, impulsados por el narcotráfico y disputas territoriales entre pandillas como Los Choneros.

Guayaquil, epicentro del caos, suma 236 muertes solo en enero, con masacres, extorsiones y secuestros que aterrorizan a la población.

El presidente Daniel Noboa decretó un «conflicto armado interno» y estados de excepción, militarizando calles y prisiones. Sin embargo, la «mano dura» no frena el avance de grupos armados, mejor equipados que las fuerzas del Estado. (13).