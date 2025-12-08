Doble suicidio en Santo Domingo: La Policía investiga dos casos con posibles causas sentimentales y económicas

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se registraron dos presuntos suicidios en un solo día. Los occisos son Jenny Vásquez Zambrano y Fredy Geovanny Núñez Núñez, cuyas vidas culminaron bajo distintas, pero intensas, presiones personales.

Doble tragedia en Santo Domingo bajo la lupa de la DINASED

Se investigan dos casos de muertes violentas, catalogados como suicidios. Las víctimas son Jenny Vásquez Zambrano (23) y Fredy Geovanny Núñez Núñez (34). Ambos sucesos ocurrieron durante la mañana de un domingo 7 de diciembre de 2025. El primer caso se reportó en el recinto Nuevo Israel y el segundo en el Hospital Gustavo Domínguez. Los móviles apuntan a un estado depresivo vinculado a la difusión de material íntimo y a graves problemas económicos y legales.

El personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (DINASED), acudió a los llamados de emergencia. Estas muertes autodirigidas resaltan la urgencia de atender la crisis de salud mental en la región.

El caso de Jenny Vásquez: La presión de la imagen pública

El primer reporte se originó en el recinto Nuevo Israel, Barrio San Pablo, donde encontraron el cuerpo de Jenny Vásquez Zambrano, una joven de 23 años. El hallazgo lo realizó su hija, una menor de tres años, quien alertó a su tío.

Manuel V., hermano de la víctima, subió al dormitorio y la encontró suspendida de una viga. Inmediatamente, con ayuda de vecinos, la bajaron y la colocaron en la cama, según su testimonio. Al examinar el cuerpo, se evidenció un surco depresivo a la altura del cuello, confirmando la mecánica del deceso.

Familiares indicaron a las autoridades que la joven tomó esta trágica decisión a causa de un estado depresivo profundo. La causa de esta depresión fue la publicación de una fotografía íntima por parte de su conviviente en un estado de WhatsApp.

Este hecho, según los parientes, la llevó a una crisis de desesperación. Incluso, se reveló la existencia de mensajes exculpatorios enviados a su hermana.

Oposición familiar y negativa de traslado al Centro Forense

Tras el levantamiento de información, la DINASED intentó proceder con el traslado del cuerpo al centro forense para la autopsia de ley. Sin embargo, sus familiares se opusieron firmemente a este procedimiento.

Ellos manifestaron que, bajo su propia responsabilidad, realizarían los trámites pertinentes para el sepelio. La novedad y la negativa al traslado fueron notificadas al ECU911 y al fiscal de turno, Robles José. El caso subraya la necesidad de protocolos más claros en situaciones de muertes violentas en recintos apartados.

Fredy Núñez: La lucha contra la crisis económica

El segundo caso se registró casi simultáneamente, involucrando a Fredy Geovanny Núñez Núñez, de 34 años. El fallecimiento fue reportado en el Hospital Gustavo Domínguez, donde ingresó con un diagnóstico de intoxicación por herbicida conocido como “Tirón”.

Según la esposa, Katherine Z., ella y su pareja mantuvieron una discusión cerca de las 05h30 de la mañana en su domicilio, ubicado en el Recinto El Dorado, vía Los Bancos. Los problemas se centraban en la situación económica y una denuncia previa por acoso sexual que generó un gasto considerable.

Núñez había expresado su deseo de quitarse la vida minutos antes de ser hallado inconsciente en el baño por su hija a las 06h30. Familiares le dieron primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia.

El médico de emergencia en el hospital, confirmó que, a pesar de los esfuerzos, el paciente presentó un paro cardíaco a las 09h25 y falleció. La esposa también indicó que esta no era la primera vez, ya que Fredy Núñez había intentado suicidarse en dos ocasiones anteriores.

El cuerpo fue trasladado al centro forense en ambulancia para la autopsia de ley, bajo la supervisión de la DINASED. Estos hechos trágicos impulsan la conversación pública sobre prevención del suicidio y apoyo psicológico (5).