Doble tragedia en una familia: una mujer muere en choque frontal y su esposo fallece tras conocer la noticia

Una mujer de 51 años murió en un accidente de tránsito en la localidad de Muíños, en Galicia, España, luego de que un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol invadiera el carril contrario y chocara de frente su vehículo. Minutos después, su esposo, de 59 años, falleció en el mismo sector tras sufrir un infarto al ser informado de la muerte de su pareja. El hecho ocurrió alrededor de las 23h00 del miércoles, y es investigado por la Guardia Civil.

El siniestro se registró cuando la víctima, identificada como Julia Vaz, regresaba de su trabajo en una residencia de adultos mayores. Su automóvil, un Citroën Saxo, fue impactado por un Opel Combo conducido por un hombre de 40 años.

Las tareas de rescate se extendieron varios minutos debido a que la mujer quedó atrapada en el interior del auto. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Rescate y confirmación del fallecimiento

De acuerdo con la información disponible, la colisión fue frontal y se produjo en un tramo con buena visibilidad, dato señalado por los agentes que acudieron al sitio.

Tras el choque, los servicios de emergencia trabajaron para liberar a la conductora de entre los restos del vehículo. El personal médico intentó reanimarla, sin éxito.

El incidente generó conmoción en la zona por la secuencia posterior de hechos, que derivó en una segunda muerte minutos después del primer deceso.

El esposo llegó al lugar y sufrió un infarto

El esposo de la víctima, Juan Carlos Aráujo, de 59 años, se inquietó por la ausencia de su pareja y decidió salir a buscarla.

Al llegar al punto donde ocurrió el siniestro, le informaron de la muerte de Julia Vaz. Poco después, comenzó a sentirse mal y sufrió un paro cardíaco.

Los profesionales de salud realizaron maniobras de reanimación en el lugar, pero el hombre falleció, según los reportes locales.

Investigación y situación del conductor

El conductor del vehículo que provocó el choque sobrevivió y fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado dio positivo.

Por este motivo, quedó imputado por homicidio por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol. Tras recibir atención en un hospital, quedó detenido y posteriormente liberado.

Como medida cautelar, se dispuso el retiro de la licencia de conducir mientras avanzan las diligencias del caso.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de la Guardia Civil trabaja para determinar con precisión la maniobra que terminó en el impacto frontal.

Impacto en la comunidad

Según la información difundida en la localidad, la pareja tenía un hijo de 24 años. Vecinos de Muíños expresaron su pesar por lo ocurrido y señalaron la conmoción que ha generado el caso en la comunidad.

El hecho vuelve a poner en evidencia las consecuencias de la conducción peligrosa y la gravedad de los siniestros vinculados al consumo de alcohol en carretera.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para consolidar el informe técnico y el proceso judicial correspondiente.