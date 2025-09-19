Doblete de Rashford da la victoria al Barcelona ante Newcastle en Champions

FC Barcelona derrotó 1-2 al Newcastle United este jueves 18 de septiembre de 2025 en St. James’ Park, Newcastle upon Tyne, en la primera jornada de la Fase Liga de la Champions League 2025/26, gracias a un doblete de Marcus Rashford, consolidando un sólido debut bajo la dirección de Hansi Flick.

El encuentro marcó el regreso de los blaugranas a la competición tras caer en las semifinales de la edición anterior. Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, fue la figura del partido al anotar dos goles, mientras que Anthony Gordon descontó para los locales en el tiempo añadido.

Primer tiempo intenso

El Newcastle United comenzó el partido con una presión alta, impulsado por el ambiente de St. James’ Park. En el minuto 24, el portero blaugrana Joan Garcia evitó el primer gol local al detener un disparo de Harvey Barnes tras una asistencia de Anthony Elanga en una rápida contra. La intervención de Garcia, desviando el balón a córner con el pie derecho, fue clave para mantener el 0-0. A pesar de la posesión del Barcelona, que alcanzó el 58% en la primera mitad, el equipo de Hansi Flick no logró disparar a puerta. Un intento de Raphinha en el minuto 35, tras una jugada colectiva, terminó en un tiro desviado.

El Newcastle, dirigido por Eddie Howe, mantuvo un enfoque ofensivo, con Tino Livramento y Sandro Tonali generando peligro. Sin embargo, la defensa culé, liderada por Pau Cubarsí y Jules Koundé, resistió las embestidas iniciales, permitiendo al Barcelona asentarse en el encuentro.

Rashford decide en la segunda parte

El partido dio un giro en el segundo tiempo, cuando el Barcelona tomó el control. En el minuto 58, Jules Koundé envió un centro preciso desde la derecha, que Marcus Rashford conectó con un cabezazo para abrir el marcador (0-1). Nueve minutos después, en el 67, Rashford selló su doblete con un potente disparo desde 20 metros que superó a Nick Pope, estableciendo el 0-2. El inglés, reemplazando al lesionado Lamine Yamal, se convirtió en el protagonista del encuentro, aprovechando los pases de Frenkie de Jong y Pedri.

El Newcastle intentó reaccionar con un disparo lejano de Sandro Tonali en el minuto 82, detenido por Joan Garcia. En el tiempo añadido, Anthony Gordon anotó el 1-2 tras una asistencia de Jacob Murphy, pero el Barcelona mantuvo la ventaja. Dani Olmo y Raphinha tuvieron oportunidades para ampliar el marcador, pero no concretaron.

Contexto del partido

El Barcelona, segundo en LaLiga 2025/26 tras el Real Madrid, busca recuperar el título de la Champions League, que no gana desde 2015. La ausencia de Lamine Yamal por una lesión de cadera obligó a Flick a confiar en Rashford, quien respondió con su primer doblete como culé. El Newcastle, que regresa a la Champions tras quedar eliminado en la fase de grupos en 2023/24, mostró intensidad pero no pudo capitalizar su dominio inicial.

Próximos desafíos

El Barcelona enfrentará al Paris Saint-Germain, vigente campeón, el 1 de octubre de 2025 en el Camp Nou, en un duelo clave de la Fase Liga. El Newcastle, por su parte, visitará al Union Saint-Gilloise el mismo día, buscando sumar sus primeros puntos en la competición.