Doce viviendas allanadas en la 16 de Marzo: Policía halló altares y un sitio de cautiverio de secuestrados en Santo Domingo

La noche del martes 6 de enero, un amplio contingente del Bloque de Seguridad ejecutó un operativo policial de alto impacto en la cooperativa de vivienda 16 de Marzo, ubicada en el circuito Santa Martha Sur, en Santo Domingo. La intervención respondió a una alerta de inteligencia vinculada a presuntas actividades delictivas en la zona.

Decenas de uniformados de los ejes preventivo, investigativo e inteligencia arribaron al sector a bordo de patrulleros. El despliegue se concentró en varias manzanas de la cooperativa, un área identificada por la Policía como conflictiva y asociada a la presencia de una estructura conocida como R7.

Allanamientos y hallazgos en inmuebles

Durante el operativo, los agentes ejecutaron allanamientos simultáneos en 12 viviendas. Para ingresar a los inmuebles, los equipos utilizaron escaleras, cizallas y otros implementos para forzar cerraduras y derribar puertas, conforme a los protocolos vigentes durante el estado de excepción, que incluye a Santo Domingo entre nueve provincias priorizadas.

En al menos seis inmuebles, los registros permitieron incautar y destruir imágenes y altares alusivos a la denominada “Santa Muerte”. Según el informe policial, estos elementos se encontraban en espacios visibles dentro de las viviendas y fueron documentados por personal especializado.

Además, los uniformados realizaron la requisa de cuatro personas: tres adolescentes de 17 años y un ciudadano de 24 años. Este último presentaba tatuajes considerados vinculantes a un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) local, información que consta en el reporte preliminar.

Durante los registros, la Policía también efectuó el levantamiento de un teléfono celular, el cual contenía fotografías de personas portando armas de fuego y haciendo alusión a una estructura delictiva. Este material fue incorporado como indicio dentro del proceso investigativo.

Presunto centro de acopio de secuestrados

El comandante de la Subzona Santo Domingo, Édison Molina, explicó que uno de los inmuebles allanados presentaba características de un presunto centro de acopio de personas secuestradas. En ese lugar, los agentes hallaron cintas de embalaje y otros vestigios, actualmente bajo análisis.

En otras viviendas intervenidas, el personal detectó indicios de actividad criminal, además de altares similares, lo que reforzó la hipótesis inicial que motivó la intervención, señaló el oficial.

Operativos ampliados en otros sectores entre ellos La Cubera

Las acciones policiales no se limitaron a la cooperativa 16 de Marzo. La noche del miércoles, el Bloque de Seguridad extendió los controles hacia el sector La Cubera y otros puntos críticos del cantón. Allí, los agentes realizaron revisiones de pertenencias, controles de identidad y retiraron a libadores de la vía pública.

Tanto la 16 de Marzo como La Cubera figuran dentro del mapa de sectores conflictivos de Santo Domingo. Por ello, la Policía anunció que mantendrá operativos focalizados y presencia. Como parte de la estrategia para recuperar el control territorial y reducir los niveles de inseguridad (5).