COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Tragedia

Docente universitario muere por impacto de bala durante incidente registrado el último día del 2025

Un docente de la Espol falleció la noche del 31 de diciembre en el suroeste de Guayaquil tras resultar herido durante un incidente con armas de fuego.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La noche del 31 de diciembre, en el suroeste de Guayaquil, el docente Víctor Estrada, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), perdió la vida tras resultar herido por un impacto de bala durante un incidente armado, mientras caminaba junto a su padre.

De acuerdo con el informe policial, momentos antes del hecho, Estrada había adquirido un monigote para las celebraciones de Año Nuevo. Posteriormente, mientras transitaba por la zona acompañado de su padre, se escucharon varias detonaciones.

Según el testimonio recogido por las autoridades, el padre del docente confundió inicialmente los sonidos con camaretas, habituales durante las festividades. Sin embargo, en el sector se produjo una balacera y, segundos después, encontró a su hijo tendido en el suelo con una herida de bala en la cabeza.

Personas cercanas a la víctima indicaron que el impacto habría sido causado por una bala perdida, versión que forma parte de las líneas de investigación preliminares. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Investigación y contexto del suceso

El incidente ocurrió en una fecha marcada por celebraciones y alta afluencia de personas en distintos sectores de la ciudad. La Policía Nacional inició el levantamiento de indicios y la recopilación de testimonios en el lugar para determinar responsabilidades.

Tras conocerse el fallecimiento, la Espol emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por la pérdida de Víctor Estrada. La institución destacó su trayectoria como cineasta y docente, así como su aporte a la formación académica y artística.

En el pronunciamiento, se resaltó que Estrada fue creador del Motion Lab, pionero en el arte del stop motion dentro de la universidad y un miembro activo de la comunidad académica.

La Espol señaló que su legado permanece en los estudiantes que formó, en sus proyectos creativos y en su contribución al desarrollo del lenguaje audiovisual. La institución manifestó su solidaridad con familiares, amigos y colegas del docente.

Impacto y seguimiento de muerte del docente

El caso ha generado atención en el ámbito educativo y cultural del país, al tratarse de un profesional vinculado a la formación universitaria y a la producción artística. La comunidad espera el avance de las investigaciones para el esclarecimiento del hecho.

Las autoridades informaron que cualquier novedad relevante se comunicará por los canales oficiales correspondientes (12).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Docente universitario muere por impacto de bala durante incidente registrado el último día del 2025

El chancho del recalentado se transforma en sánduches prácticos para iniciar el año

Accidente en Portoviejo: Turba enardecina incendia un vehículo involucrado en siniestro vial que cobró la vida de un motociclista

Después de brindar de más en Año Nuevo, el recalentado podría no ser la mejor opción

Accidente en Portoviejo: Motociclista muere y su acompañante agoniza tras fatal choque en el sitio El Jobo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Docente universitario muere por impacto de bala durante incidente registrado el último día del 2025

El chancho del recalentado se transforma en sánduches prácticos para iniciar el año

Accidente en Portoviejo: Turba enardecina incendia un vehículo involucrado en siniestro vial que cobró la vida de un motociclista

Después de brindar de más en Año Nuevo, el recalentado podría no ser la mejor opción

Accidente en Portoviejo: Motociclista muere y su acompañante agoniza tras fatal choque en el sitio El Jobo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El chancho del recalentado se transforma en sánduches prácticos para iniciar el año

Accidente en Portoviejo: Turba enardecina incendia un vehículo involucrado en siniestro vial que cobró la vida de un motociclista

Después de brindar de más en Año Nuevo, el recalentado podría no ser la mejor opción

Accidente en Portoviejo: Motociclista muere y su acompañante agoniza tras fatal choque en el sitio El Jobo

Masacre en Manta: Yulexi Alonzo Mera, quien estaba embarazada, se convierte en la séptima víctima de atentado y la primera del 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO