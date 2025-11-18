¡Dona el peluche de tu ex! La campaña que cambiará sonrisas esta Navidad en Santo Domingo de los Tsáchilas

La campaña “Dona el peluche de tu ex” busca recolectar juguetes en buen estado para entregar alegría navideña a niños vulnerables de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La campaña “Dona el peluche de tu ex” reúne desde el 17 de noviembre a instituciones, voluntarios y ciudadanía en Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de recolectar juguetes para niños en situación vulnerable durante la Navidad, según informó la Prefectura Provincial.

Una iniciativa que cumple cinco años

La campaña solidaria, organizada por el Área Social de la Prefectura, cumple su quinto año consecutivo de ejecución. La iniciativa trabaja en articulación con el Voluntariado Mujeres de Corazón, la Fundación Abriendo Tu Corazón y la Reina de la Provincia 2025.

El objetivo central es recolectar la mayor cantidad de peluches y juguetes en buen estado, para luego distribuirlos en comunidades rurales y sectores vulnerables. Esta acción comunitaria fortalece la solidaridad en la época navideña y promueve la participación ciudadana.

La reina de la Provincia, Melissa Quezada, explicó que esta campaña pretende “transformar recuerdos en alegrías”, invitando a la población a entregar objetos que aún puedan dar felicidad a los más pequeños.

Recolección de juguetes en puntos habilitados

Las donaciones se reciben desde el 17 de noviembre hasta el 12 de diciembre, en varios puntos estratégicos de la provincia. Entre ellos constan la EPCO Tsáchila, la Prefectura, Restaurant Cruji Lay (Av. Río Lelia), Ferretería Garzón (vía Quito), Ferretería G&G y Comercial Rodríguez.

Estos lugares fueron seleccionados por su fácil acceso y afluencia de ciudadanos, facilitando la entrega de juguetes durante el periodo de campaña.



Según Ibeth Gómez, reina de la Fundación, la logística busca garantizar una recolección ordenada y transparente para asegurar que los peluches lleguen a los beneficiarios.

Enfoque social y alcance provincial

La prefecta Johana Núñez destacó la importancia emocional de esta iniciativa. Señaló que los juguetes recolectados se distribuirán entre niños, niñas y adolescentes que integran proyectos sociales impulsados por el Gobierno Provincial, mediante la Empresa Pública Santo Domingo Construye.

“A veces esos malos recuerdos los tenemos que transformar en una sonrisa”, expresó Núñez, enfatizando el sentido humanitario de la actividad.

Por su parte, Clara Cedeño, del Voluntariado Mujeres de Corazón, afirmó que esta campaña permitirá “agasajar a cientos de niños de la provincia en esta Navidad, llevándoles alegría y mucho amor”.

Impacto comunitario y posicionamiento solidario

La campaña se ha consolidado como una práctica anual de fuerte impacto social, que promueve valores de colaboración y empatía entre los habitantes de Santo Domingo. Las organizaciones participantes destacan que cada año aumenta el número de donantes.

El llamado se centra en entregar juguetes en buen estado, lo que asegura una experiencia digna para los niños beneficiarios y evita desperdicios.

Esta actividad fortalece el trabajo conjunto entre instituciones públicas, sociedad civil y voluntariado, generando una red provincial de apoyo durante la temporada navideña.