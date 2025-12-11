Donald Trump advierte a Nicolás Maduro sobre posible arresto de María Corina Machado

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, contra cualquier intento de arrestar a la líder opositora María Corina Machado. Aquello si ella regresa al país. Trump expresó que “no estaría contento con eso”. La declaración se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, horas después de que Machado ofreciera una conferencia en Oslo, Noruega.

Machado llegó a Europa tras escapar de la clandestinidad con apoyo estadounidense. La líder de la oposición venezolana es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El motivo de la advertencia radica en las amenazas persistentes del gobierno venezolano contra Machado. Ella se ha convertido en símbolo de la resistencia democrática en medio de una crisis política agravada por elecciones controvertidas en 2024.

María Corina Machado y el apoyo de Trump

Machado, de 56 años, recibió el Nobel por su “incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos del pueblo venezolano. También por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según el Comité Noruego del Nobel. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recogió el galardón en la ceremonia oficial en Oslo. La líder opositora no llegó a tiempo debido a retrasos en su escape.

En su discurso, leído por Sosa, Machado dedicó el premio a los venezolanos y a Trump, destacando su rol en la resolución de conflictos globales y su apoyo a la causa venezolana. El escape de Machado inició el lunes 8 de diciembre por la tarde desde un suburbio de Caracas. Allí había permanecido oculta por más de un año bajo amenazas de detención. Disfrazada con peluca, evadió diez puestos de control militares en un trayecto de diez horas.

El escape de Machado fue de película

Finalmente llegó a un pueblo pesquero en la costa occidental venezolana, según detalles revelados por The Wall Street Journal citando fuentes oficiales estadounidenses. Allí, abordó una precaria lancha de madera hacia Curazao, enfrentando un mar agitado con olas de más de dos metros y fuertes vientos. Dos aviones F-18 de la Armada de EE.UU. sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante 40 minutos para proteger la ruta marítima.

Desde Curazao, un avión privado con matrícula mexicana la llevó a Bangor, Maine, para una escala técnica, y finalmente a Oslo, donde llegó la madrugada del 11 de diciembre. En Oslo, Machado se reencontró con el presidente electo venezolano en el exilio, Edmundo González Urrutia, a quien no veía desde meses atrás debido a la persecución que lo obligó a huir.

Juntos ofrecieron una rueda de prensa ante el Comité Noruego del Nobel, donde la opositora detalló la situación en Venezuela. Denunció que el régimen de Maduro “ha declarado la guerra” y se apoya en los gobiernos de Cuba y Rusia, así como en grupos como Hamas y Hezbollah. “Venezuela ya ha sido invadida: tenemos agentes rusos, iraníes, guerrillas colombianas y carteles de droga que controlan el 60% del territorio”, dijo.

Elecciones del 2024 agravaron la crisis

Machado sostuvo que el Ejecutivo venezolano se mantiene por un “fuerte sistema de represión” financiado por tráfico de armas y petróleo. “Cuando esos flujos se debiliten, el régimen terminará, porque eso es lo que le queda”, agregó, instando a la comunidad internacional a cortarlos para facilitar una transición democrática. Pidió apoyo de las democracias globales, similar al que recibe Maduro de aliados autoritarios.

Machado reiteró su compromiso de retornar a Venezuela “pronto” una vez se den condiciones seguras. La crisis venezolana se intensificó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde actas electorales recopiladas por la oposición indicaron una victoria por amplio margen de González Urrutia. No obstante, Maduro se proclamó ganador, desatando protestas reprimidas con unos 2 mil arrestos.

Venezuela sin respuesta a advertencia de Trump

El Nobel a Machado, anunciado el 10 de octubre de 2025, ha elevado la visibilidad internacional de la oposición. Con ello coincide el aumento de presión de la administración Trump, que ha desplegado la mayor armada en el Caribe desde 1962 y calificado a Maduro como líder de una “estructura criminal narco-terrorista”. El gobierno venezolano, por su parte, cerró su embajada en Oslo tres días después del anuncio del premio, citando reestructuraciones diplomáticas.

Hasta el momento, no hay respuesta oficial de Caracas a la advertencia de Trump ni confirmación de planes para detener a Machado. El caso resalta tensiones crecientes en las Américas, con términos como “Nobel Paz Machado 2025”, “escape Venezuela Curazao” y “advertencia Trump Maduro” ganando tracción en búsquedas globales. Mientras, venezolanos en más de 20 países y 80 ciudades marcharon el 6 de diciembre en apoyo a Machado.