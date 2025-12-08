Donald Trump alerta sobre posible bloqueo antimonopolio a la compra de Warner Bros por Netflix

“Es una gran cuota de mercado y podría ser un problema”. Con esa frase, Donald Trump encendió las alarmas sobre la mayor operación corporativa en la historia del entretenimiento: la compra de Warner Bros por parte de Netflix. El presidente de Estados Unidos anticipó que el acuerdo deberá superar un minucioso proceso regulatorio que podría derivar en objeciones por presunto riesgo de monopolio.

Trump habló este domingo, en declaraciones difundidas por Bloomberg en las que subrayó que la combinación de ambas empresas altera el equilibrio del mercado del streaming. Según sus palabras, el control conjunto de Netflix y Warner Bros acercaría a la compañía a un umbral crítico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera como potencialmente ilegal cualquier fusión que sitúe a una empresa por encima del 30% de la cuota de mercado.

Netflix ya opera con una presencia dominante

Con esto, el alcance de Netflix aumentaría con el catálogo, los estudios y las marcas premium de Warner. Trump también afirmó que participará personalmente en el análisis de la operación. Su intervención añade presión al proceso, que ahora entra en un terreno más político y mediático, además del estrictamente regulatorio.

El acuerdo entre Netfilx y Warner, anunciado el viernes pasado, implicará un desembolso de 82.700 millones de dólares. Sin considerar la deuda, el valor patrimonial de la compra ronda los 72.000 millones. La operación incluye los estudios de cine y televisión de Warner Bros, así como HBO, HBO Max y toda su infraestructura de producción.

La compañía estima cerrar la transacción en un plazo de 12 a 18 meses. Antes, deberá completarse la separación de Discovery Global en una nueva empresa cotizada, un proceso que se prevé finalizar en el tercer trimestre de 2026.

Un acuerdo rápido

La aprobación llegó de manera unánime desde los directorios de Netflix y Warner Bros Discovery. Sin embargo, el cierre aún depende de la luz verde de los reguladores, la aprobación de los accionistas de WBD y otros requisitos habituales en operaciones de esta escala.

Netflix proyecta beneficios financieros claros. La empresa asegura que la combinación permitirá reducir costos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales durante los primeros tres años. Además, calcula que las ganancias por acción aumentarán a partir del segundo año posterior al cierre.

La plataforma también defiende el carácter complementario de la oferta de HBO y HBO Max. Para Netflix, la unión permitirá fortalecer su propuesta sin alterar la experiencia actual de los usuarios. La compañía anticipa que mantendrá la operación de los estudios y los estrenos cinematográficos en salas. El gigante del streaming sostiene que la integración ampliará su capacidad para crear y distribuir contenido. Además, promete planes más flexibles para los usuarios.

El catálogo de Warner Bros, sumado a la programación icónica de HBO, reforzaría la estrategia de Netflix para competir en un mercado cada vez más fragmentado. La empresa asegura que el acceso a más títulos elevará el valor de sus suscripciones y mejorará la oferta global. El debate, sin embargo, ya se centra en el poder que acumularía el nuevo conglomerado. La decisión final del Departamento de Justicia marcará el futuro del negocio del entretenimiento y el rumbo del streaming mundial.