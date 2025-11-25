COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump anuncia nuevas reuniones para lograr la paz entre Rusia y Ucrania

Donald Trump retoma los diálogos de paz entre Rusia y Ucrania, a casi cuatro años de iniciada la invasión de Vladimir Putin.
El presidente estadounidense Donald Trump.
El presidente estadounidense Donald Trump.
El presidente estadounidense Donald Trump.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que sus dos enviados en el marco del proceso de negociaciones para lograr la paz en Ucrania se reunirán con el lado ruso y ucraniano, a fin de presionar a ambas partes para que acepten el acuerdo formulado por Washington.

Nuevos intentos por la paz en Ucrania

En concreto, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. Mientras que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, hará lo propio con los representantes ucranianos.

Me informarán sobre todos los avances, junto con el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra –nombre con el que Estados Unidos designa al jefe del Pentágono–, Pete Hegseth; y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles”, indicó en Truth Social.

El magnate aseguró que “espera reunirse pronto” con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con su homólogo ruso, si bien “solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final”.

Destaca los avances de las negociaciones

Trump indicó además que su equipo “ha logrado avances tremendos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania”, insistiendo nuevamente en que el conflicto “jamás habría comenzado” si él hubiera estado al frente de la Casa Blanca.

El plan de paz de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes. Solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo”, destacó.

Kiev insiste en converger posiciones con Washington y limar los aspectos más conflictivos del plan, que contempla concesiones a Rusia como la cesión por parte de Ucrania de territorio en la región oriental del Donbás y fijar un límite al tamaño de su Ejército.

La invasión rusa a Ucrania se acerca a los cuatro años

El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene su origen inmediato en 2014, tras la revolución del Euromaidán en Kiev. Rusia respondió anexionando Crimea tras un referéndum no reconocido internacionalmente y apoyando a separatistas prorrusos en el Donbás (Donetsk y Lugansk).

Las raíces profundas incluyen la negativa rusa a aceptar la soberanía plena de Ucrania tras la disolución de la URSS (1991). Así como el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN, y la percepción del Kremlin de una amenaza en su frontera.

El 24 de febrero de 2022 Rusia lanzó una invasión a gran escala. En noviembre de 2025, tras casi cuatro años, persiste con avances rusos lentos en el este y sur, y Ucrania resistiendo con apoyo occidental.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

