Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

El presidente Donald Trump designa a Rubio, Miller y Hegseth para que lideren la transición en Venezuela

Trump enfatizó que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez está cooperando con autoridades estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que altos funcionarios de su administración liderarán el proceso de transición política en Venezuela.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos a su arribo a la Casa Blanca este lunes 5 de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que altos funcionarios de su administración liderarán el proceso de transición política en Venezuela.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos a su arribo a la Casa Blanca este lunes 5 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que altos funcionarios de su administración liderarán el proceso de transición política en Venezuela. Esto, dos días después de la captura del exlíder Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Entre los designados figuran el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el asesor presidencial Stephen Miller.

La declaración se produjo durante una entrevista telefónica exclusiva con NBC News este lunes 5 de enero de 2026. Dicha entrevista se dio en un contexto de alta tensión regional tras la detención de Maduro. El exmandatario venezolano enfrenta cargos por narco-terrorismo y conspiración para importar cocaína en un tribunal de Nueva York, donde se declaró no culpable.

Donald Trump se refirió a Delcy Rodríguez

Trump enfatizó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro, está cooperando con autoridades estadounidenses. Sin embargo, descartó la convocatoria de elecciones en los próximos 30 días. Argumentó que el país debe “recuperar su salud” en términos políticos, económicos y sociales antes de avanzar en procesos democráticos.

El mandatario se describió como la figura última a cargo de Venezuela, supervisando un equipo que incluye también al vicepresidente JD Vance. Se buscará hacer énfasis en esfuerzos diplomáticos, de seguridad y migratorios. Según el reporte de NBC News, Trump indicó que no hubo comunicación previa con el círculo cercano de Maduro antes de su remoción.

Respecto a Rodríguez, ha dirigido gran parte de la economía dependiente del petróleo desde 2018, Trump señaló que Rubio mantiene conversaciones fluidas con ella en español. Agregó que pronto se decidirá sobre el mantenimiento o levantamiento de sanciones contra ella. Trump no descartó una segunda incursión militar si cesa la cooperación, aunque no la anticipa.

Esfuerzos en el impacto regional de la crisis venezolana

Los funcionarios designados juegan roles clave en la estrategia estadounidense. Marco Rubio, como secretario de Estado, dirige la política exterior y las relaciones diplomáticas. Él tiene experiencia en temas latinoamericanos. Pete Hegseth, secretario de Defensa (referido por Trump como “secretario de Guerra”), supervisa las Fuerzas Armadas. Él ha participado en briefings al Congreso sobre planes para Venezuela junto a Rubio.

Stephen Miller, asesor principal en seguridad interna y migración, ha sido instrumental en políticas estrictas de inmigración. Ahora centra esfuerzos en el impacto regional de la crisis venezolana, incluyendo el flujo migratorio que ha afectado a países vecinos y Estados Unidos. En contexto, la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en las relaciones EE.UU.-Venezuela, tras años de sanciones y acusaciones de narcotráfico contra su régimen.

Se busca reconstruir la infraestructura petrolera

Según datos del Departamento de Estado, más de 7 millones de venezolanos han huido del país desde 2014 debido a la crisis económica y política. Trump proyectó un compromiso a largo plazo, incluyendo subsidios estadounidenses para reconstruir la infraestructura petrolera. Se busca hacerlo en menos de 18 meses, con reembolso a través de ingresos generados, aunque Rubio aclaró en declaraciones separadas que EE.UU. no asumirá un rol diario en la gobernanza.

Las afirmaciones refuerzan la postura intervencionista de la administración Trump, en medio de expectativas internacionales sobre la estabilidad post-Maduro. Organizaciones como la ONU han llamado a respetar la soberanía venezolana. Por otra parte, opositores como María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, permanecen en limbo político. Rubio y Hegseth planean informar al Congreso sobre los avances, destacando que la acción se enmarca en la lucha contra el narcotráfico, no como una guerra declarada. 

