Donald Trump asegura que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores viajan bajo custodia rumbo a Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 3 de enero que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran a bordo de un buque militar estadounidense con destino a Nueva York, donde enfrentarían cargos judiciales en tribunales federales.

La declaración ocurrió durante una entrevista telefónica en vivo con Fox News, en un contexto de alta tensión regional y reportes de explosiones en Caracas que generaron alarma dentro y fuera de Venezuela.

En una conversación telefónica con el presentador Sean Hannity, Trump calificó la operación como exitosa y aseguró que pudo seguirla “en vivo y a todo color”, sin ofrecer detalles técnicos adicionales.

Trump confirma que no hay bajas

Según el mandatario, la captura se produjo en una casa de seguridad en territorio venezolano, donde Maduro se encontraba junto a Flores. Trump sostuvo que sus fuerzas actuaron con precisión y coordinación.

El presidente remarcó que no se registraron bajas entre los militares estadounidenses, aunque reconoció que un helicóptero recibió impactos y regresó a su base sin consecuencias mayores. Trump felicitó públicamente a las Fuerzas Armadas de su país y dijo que la misión exigió paciencia y determinación.

La confirmación oficial llegó tras horas de incertidumbre en Venezuela, donde diversos reportes ciudadanos describieron detonaciones y movimientos irregulares en la capital, sin pronunciamientos inmediatos del Ejecutivo.

Maduro, objetivo para Estados Unidos

Maduro gobierna Venezuela desde 2013 y enfrenta acusaciones en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Desde 2020, el Departamento de Justicia ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Cilia Flores, conocida como la ‘primera combatiente’, también figura en procesos judiciales por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico internacional, según autoridades estadounidenses.

La fiscal general de Estados Unidos confirmó en una rueda de prensa paralela que Maduro resultó “capturado y trasladado” fuera de Venezuela y que comparecerá ante un tribunal federal en Nueva York en los próximos días.

Fuentes del Pentágono señalaron que el traslado se realiza en el USS Iwo Jima, un buque anfibio con capacidad para operaciones de alta seguridad y transporte de detenidos de perfil sensible. En redes sociales, la noticia se viralizó rápidamente y generó reacciones encontradas hacia Trump. Mientras algunos celebraron el anuncio, otros pidieron cautela y verificaciones independientes.

Trump advirtió que su gobierno no permitirá la continuidad del chavismo en el poder. También dejó abierta la puerta a nuevas acciones para “estabilizar la región”. Mientras que, organismos internacionales llamaron a la calma. Analistas consideran que este episodio marca un punto de quiebre en la relación bilateral y podría abrir un escenario de transición política en Caracas, con impactos directos en toda América Latina.