COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Norteamérica

Donald Trump confirma la deportación a Ecuador y Colombia de sobrevivientes de ataque a «submarino» en el Caribe

Dos sobrevivientes de un ataque militar de Estados Unidos de América a un "submarino" en el Caribe serán deportados a Ecuador y Colombia, según confirmó Donald Trump, presidente del país norteamericano.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Donald Trump confirma la deportación a Ecuador y Colombia de sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe. (The White Hause)
Donald Trump confirma la deportación a Ecuador y Colombia de sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe. (The White Hause)
Donald Trump confirma la deportación a Ecuador y Colombia de sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe. (The White Hause)
Donald Trump confirma la deportación a Ecuador y Colombia de sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe. (The White Hause)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@lamarea.ec

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado 18 de octubre que los dos sobrevivientes de un ataque a una embarcación sospechosa de narcotráfico en el Caribe serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia. El mandatario Donald Trump se pronunció a través de su cuenta en la red social Truth Social. En su declaración, calificó a los individuos como «terroristas».

«Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento», escribió el mandatario. La Casa Blanca, en la administración de Donald Trump, no ha proporcionado detalles sobre la identidad de los sobrevivientes ni sobre su estado de salud actual.

Operativo militar en el Caribe

Este incidente se enmarca en un despliegue militar que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha estado adelantando durante varias semanas en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela. El objetivo declarado de esta operación es combatir el narcotráfico utilizando capacidades militares.

¿Puede EE. UU. sobrevivir sin China? La disputa comercial expone su dependencia

Según informes de la cadena CNN, la Administración Trump, encabezada por Donald Trump, estuvo trabajando a contrarreloj entre el viernes y la mañana del sábado. Su objetivo era determinar el procedimiento a seguir con los dos extranjeros. Este caso ha ganado notoriedad. Se debe a que son los primeros en salir con vida de una serie de ataques militares estadounidenses dirigidos contra presuntos cárteles de la droga en la región.

Postura de Donald Trump

En su declaración, el presidente Trump aseguró que «ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque». Por lo tanto, reafirma su gestión sobre seguridad bajo Donald Trump frente al tráfico de estupefacientes en la región.

«Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar», concluyó el mandatario en su publicación. La operación militar en el Caribe tiene entre sus objetivos al denominado «Cartel de los Soles». Esta organización se atribuye a Nicolás Maduro, por quien Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Las autoridades de Ecuador y Colombia aún no han emitido comunicados oficiales sobre la recepción de sus connacionales ni sobre los cargos que enfrentarán a su llegada. La deportación se produce en un momento de intensas operaciones antinarcóticos en la región, donde la influencia de Donald Trump es notable. Aquí, la cooperación internacional es un factor clave.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump confirma la deportación a Ecuador y Colombia de sobrevivientes de ataque a «submarino» en el Caribe

Le salió una patita de roedor en el arroz que pidió en un chifa y su caso se viralizó en redes sociales

Pobreza en Ecuador: Aunque la cifra se reduce levemente en 2025, se mantiene la informalidad y la vulnerabilidad

Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos

Operativo en El Avenidazo culmina con detención de presuntos “lanceros” y recuperación de cerca de 40 celulares en Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump confirma la deportación a Ecuador y Colombia de sobrevivientes de ataque a «submarino» en el Caribe

Le salió una patita de roedor en el arroz que pidió en un chifa y su caso se viralizó en redes sociales

Pobreza en Ecuador: Aunque la cifra se reduce levemente en 2025, se mantiene la informalidad y la vulnerabilidad

Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos

Operativo en El Avenidazo culmina con detención de presuntos “lanceros” y recuperación de cerca de 40 celulares en Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Le salió una patita de roedor en el arroz que pidió en un chifa y su caso se viralizó en redes sociales

Pobreza en Ecuador: Aunque la cifra se reduce levemente en 2025, se mantiene la informalidad y la vulnerabilidad

Un niño de cinco años y un adulto murieron durante un atentado registrado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos

Operativo en El Avenidazo culmina con detención de presuntos “lanceros” y recuperación de cerca de 40 celulares en Portoviejo

Restaurante de Manta, Manabí, se encuentra entre los 20 mejores de Ecuador, según los Premios Summum

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO