Donald Trump confirma que viajará a Israel y Egipto tras inicial acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que próximamente viajará a Israel, donde hablará en el Parlamento, y a Egipto en el marco de la posible firma de un acuerdo para el fin de la guerra de Gaza tras las negociaciones de los últimos días entre Israel y Hamás.

«Iré a Israel, hablaré en la Knesset, y luego también iré a Egipto», dijo el mandatario estadounidense ante los medios en la Casa Blanca.

Donald Trump seguirá con negociaciones de paz

En esa misma comparecencia indicó que en El Cairo podría llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas en el acuerdo para cerrar «pequeños detalles».

El inquilino de la Casa Blanca ya había adelantado su intención de viajar a Oriente Medio hace varios días, aunque no había desvelado todavía sus destinos. Por el momento, tampoco ha dado más detalles de cual será la planificación exacta de este viaje, aunque deslizó la posibilidad de que haya presencia de otros líderes internacionales.

Netanyahu espera al mandatario estadounidense

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el Parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación «emotiva» en la que ambos se felicitaron por un «logro histórico» que aún está por concretarse.

El Ejército de Israel anunció el viernes la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza a las 12h00 horas, tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos.

Denuncian violaciones al alto el fuego

Al menos 35 palestinos murieron por ataques israelíes en la Franja de Gaza durante las primeras 24 horas del alto el fuego, según denunció el Ministerio de Salud de Gaza en su nuevo balance de víctimas publicado este sábado.

El Ministerio estima que los hospitales gazatíes han recibido 151 muertos y 72 heridos en las últimas 24 horas. De los fallecidos, 116 han sido recuperados bajo los escombros de ataques pasados y 35 murieron desde ayer.

El balance general eleva los fallecidos desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre de 2023, a 67.682 muertos y 170.033 heridos. El repunte de víctimas respecto a los 67.200 del jueves se debe a que el Ministerio incorporó al balance a otros 320 muertos tras completar los protocolos de identificación.

Sobre la crisis de hambruna que atraviesa el enclave, el Ministerio de Salud confirmó ya 463 fallecidos, incluidos 157 niños.