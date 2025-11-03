Donald Trump cree que Nicolás Maduro tiene los días contados al mando de Venezuela, aunque descarta entrar en guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó entrar en una guerra con Venezuela, pese a la creciente tensión por los ataques de Washington contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico que han matado al menos a medio centenar de personas.

En una entrevista con la CBS, difundida el domingo, mandatario dijo creer que Nicolás Maduro tiene los días contados como presidente venezolano. Sin embargo, descartó que sus aspiraciones sean desatar una guerra contra el país sudamericano.

Donald Trump dice que Venezuela vació sus cárceles en Estados Unidos

Preguntado por un conflicto bélico contra el país latinoamericano, Trump dijo “lo dudo, no lo creo”. Esto, pese a la inminente llegada del portaaviones ‘USS Gerald Ford’ al Caribe.

Además, Trump se negó a decir “que sea verdad o mentira” una eventual intervención militar en Venezuela. “No me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con los periodistas sobre si voy a atacar o no (…) no le voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no”, agregó, antes de reiterar que Caracas “nos ha tratado muy mal, no solo con las drogas”.

Como en anteriores ocasiones, Trump señaló que las autoridades venezolanas “han traído a nuestro país a (…) a 11.888 asesinos”, un extremo que volvió a atribuir a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden, y que “no vamos a permitir”.

“Dejaron entrar a gente que jamás debió haber entrado. Venezuela vació sus cárceles en Estados Unidos. Y cada uno de esos barcos que ven derribados –y estoy de acuerdo, es algo terrible– mata a 25.000 estadounidenses. Cada barco derribado mata a 25.000 personas por el narcotráfico y destruye familias en todo el país”, relató.

Maduro tiene los días contados

Trump dijo que las operaciones no solo buscan detener el narcotráfico, sino que “se trata de muchas cosas”, al ser preguntado sobre si buscan derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Además, sugirió que los días del líder chavista al frente del país latinoamericano están contados. “Yo diría que sí. Creo que sí”, soltó.

Estas declaraciones llegan días después de que el Ejército estadounidense mató a tres personas en otro ataque contra una embarcación en el Caribe, desencadenando un enfrentamiento tanto con Maduro como con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por una operación que ONGs han tildado de “ilegal”.

Desde Naciones Unidas han denunciado también que no existe “ninguna justificación” legal para llevar a cabo estos bombardeos y han alertado de que –a partir de la “información muy escasa” facilitada por las autoridades estadounidenses– “ninguno de los individuos en los barcos atacados (hasta la fecha) representaba una amenaza inminente”, por lo que ha llamado a investigar de manera “rápida, independiente y transparente” todos y cada uno de los ataques, con vistas incluso a procesar y condenar a quienes hayan violado la ley.

Según la CBS, el Ejército estadounidense ha causado la muerte de 64 personas con estos ataques contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico.

Con información de Europa Press