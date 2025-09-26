COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump firma orden ejecutiva que facilita venta de TikTok en EE. UU.

El acuerdo establece que los inversores estadounidenses asumirán la gestión de TikTok en EE. UU., mientras que Bytedance conservará una participación menor al 20 %.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Europa Press.
Noemí Moreira

Noemí Moreira

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 25 de septiembre una orden ejecutiva que permite concluir la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, propiedad de Bytedance. La medida busca garantizar la seguridad de los datos de los 170 millones de usuarios estadounidenses y trasladar el control a inversores locales.

Control de TikTok pasará a inversores estadounidenses

El acuerdo establece que los inversores estadounidenses asumirán la gestión de TikTok en EE. UU., mientras que Bytedance conservará una participación menor al 20 %. La nueva empresa permitirá mantener el algoritmo bajo control estadounidense, con supervisión de Oracle, según explicó Trump desde el Despacho Oval.

«Las pequeñas empresas han tenido mucho éxito gracias a TikTok. La han usado prácticamente como herramienta publicitaria, y sin ella no tendrían nada. Por lo tanto, es algo muy importante para las pequeñas empresas», declaró el mandatario, destacando la relevancia económica de la red social.

Valoración de la nueva empresa y seguridad de datos

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, indicó que la nueva compañía estará valorada en aproximadamente 14.000 millones de dólares. «Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán utilizar TikTok con más confianza, porque sus datos estarán seguros y no se usarán como arma de propaganda», afirmó.

La venta de TikTok en EE. UU. se produce tras la aprobación de una ley por parte del Gobierno de Joe Biden que condicionaba la continuidad de la aplicación en el país a la transferencia de sus operaciones estadounidenses antes del 19 de enero, con el objetivo de proteger la seguridad nacional.

Creación de empresa conjunta en territorio estadounidense

El acuerdo contempla la creación de una empresa conjunta con sede en EE. UU., que recibirá el control de las operaciones locales de TikTok junto con una copia del algoritmo de la plataforma. Esta medida asegura que los datos de los usuarios no queden bajo influencia extranjera.

El proceso de negociación se extendió varios meses, con Trump concediendo prórrogas para alcanzar un acuerdo definitivo. La reunión final tuvo lugar el pasado lunes en Madrid, encabezada por el secretario de Comercio estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, por China y Bytedance. 

Impacto en seguridad digital y mercado tecnológico

Especialistas en seguridad digital destacan que la medida puede servir como precedente para otras plataformas chinas que operan en EE. UU., estableciendo un control sobre algoritmos y protección de datos. También se espera que aumente la confianza de los usuarios y mantenga la competitividad de TikTok frente a otras redes sociales.

El acuerdo refleja la creciente preocupación del Gobierno estadounidense por la influencia de empresas tecnológicas extranjeras y la protección de datos personales. Se espera que la nueva empresa comience a operar oficialmente bajo control estadounidense en las próximas semanas, tras completar los procesos regulatorios y de transferencia acordados.

