Donald Trump llegó a Israel para acuerdo de paz con Hamás: «Es el fin de una era de terror y muerte»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, situado al sureste de la ciudad israelí de Tel Aviv, a medida que avanza la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Donald Trump da por terminada la guerra

Trump, que fue recibido a pie de pista por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente del país, Isaac Herzog, dio ya por «terminada» la guerra entre las partes, que lograron finalmente un pacto al hilo de una propuesta realizada la semana pasada por la Administración estadounidense.

El magnate neoyorquino saludó a Netanyahu con una amplia sonrisa. También admitió durante su viaje a bordo del Air Force One que había mantenido «algunas disputas» con el mandatario israelí. «Ya se han zanjado», dijo entonces.

Los dos líderes intercambiaron varias palabras antes de saludar al resto de los presentes, entre ellos el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, y el embajador israelí, Yechiel Leiter. Trump también saludó a su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

La última vez que el Air Force One –el avión presidencial– aterrizó en Israel fue poco después de los ataques del 7 de octubre de 2023 cuando el expresidente Joe Biden realizó una visita a Israel.

Su discurso frente al Parlamento

Luego, el presidente Trump arribó al Parlamento israelí, donde dio un discurso. Afirmó que el acuerdo alcanzado marca “no solo el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y muerte, y el comienzo de la era de fe, esperanza y de Dios”.

Trump participa de los actos por la tregua y la liberación de rehenes. Esto abre lo que definió como “el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”.

Por su parte, el líder israelí dijo: «Justo en ese momento de máxima presión sobre Israel, un hombre llamado Donald J. Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y, damas y caballeros, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, todo cambió«.

«Estos dos años han sido dos años de guerra, pero los siguientes serán el tiempo de la paz, dentro y fuera de Israel. Con tu liderazgo (de Trump) podemos buscar más tratados de paz, con países musulmanes de la región y de fuera de la región, para lograr un futuro mejor contra la barbarie, una mayor luz sobre la oscuridad, y un rayo de esperanza. Y con su liderazgo esto pasará mucho más rápido de lo que la gente piensa», añadió Netanyahu.

Además, el estadounidense se reunió con familiares de rehenes liberados hoy. Luego viajará a Egipto para sellar el acuerdo por la paz rodeado de líderes árabes y occidentales.