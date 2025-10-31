COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump niega que Estados Unidos esté preparando un ataque contra objetivos militares en Venezuela

Donald Trump desmiente rumores sobre planes militares contra Venezuela en su lucha contra el narcotráfico.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.(Foto: @WhiteHouse).
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.(Foto: @WhiteHouse).
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.(Foto: @WhiteHouse).

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este viernes que el Ejército esté ultimando planes para atacar objetivos militares en Venezuela, en lo que se trataría de un incremento exponencial en su lucha contra el narcotráfico. Esto, tras las operaciones contra las presuntos lanchas de contrabando de droga que están ejecutando los militares norteamericanos en aguas del Caribe, criticadas por Naciones Unidas como un ataque contra el Derecho Internacional.

El presidente Donald Trump dice “no”

Trump respondió con un tajante “no” a la pregunta de si, había tomado ya una decisión al respecto, como han informado el ‘Wall Street Journal’ y el ‘Miami Herald’.

Previamente, la secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, desmintió la información y recordó al ‘Herald’ que cualquier anuncio de este calibre queda en manos del presidente estadounidense.

Proseguir con los ataques terrestres sería la culminación de una campaña mucho más agresiva por parte de Trump para detener el flujo de drogas y acorralar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien el gobierno estadounidense considera ilegítimo y que debería abandonar el poder.

Ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico

La semana pasada, el Gobierno de Estados Unidos anunció el envío de un grupo de ataque naval a Latinoamérica, con el portaaviones ‘Gerald R. Ford’ a la cabeza, en un paso más dentro de su despliegue destructores de misiles guiados como parte de sus operaciones de seguridad fronteriza.

Trump había confirmado previamente que autorizó operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.

Ataques contra ‘narcobuques’ dejan más de 60 muertos

Estados Unidos ha ejecutado una serie de ataques militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental. Estas operaciones, ordenadas por el presidente Donald Trump y anunciadas por el secretario de Defensa Pete Hegseth, se iniciaron el 2 de septiembre.

Según reportes del Departamento de Defensa, se han registrado al menos 12 ataques confirmados, con al menos 61 muertes reportadas. Las acciones se centran en rutas marítimas utilizadas para el transporte de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos, bajo la designación de las tripulaciones como “narcoterroristas”. De hecho, se los vincula a grupos como Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los ataques forman parte de una escalada en la política antidrogas de la administración Trump. Esta incluye el despliegue de más de 4.000 marines y marineros en la región desde agosto. Así como de buques de guerra, submarinos nucleares y aviones F-35.

Estados Unidos justifica las operaciones como respuesta a la crisis de opioides en el país, que causa decenas de miles de muertes anuales. Sin embargo, la ONU y organizaciones como Human Rights Watch han calificado estas acciones como violaciones al derecho internacional humanitario.

Los primeros siete ataques se concentraron en el Mar Caribe, principalmente cerca de las costas de Venezuela y Trinidad y Tobago. La campaña ha elevado tensiones diplomáticas entre los países involucrados.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Despojan de sus títulos monárquicos al príncipe Andrés de Inglaterra, por su presunto vínculo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Jannik Sinner avanza a semifinales del Masters 1.000 de París tras vencer a Ben Shelton

Lucas Paquetá recibe advertencia de la FA por no cooperar en investigación de amaño de partidos

CNE desmiente hallazgo de papeletas marcadas para referéndum y consulta popular

Condenan a cadena perpetua a 11 personas por el incendio de un hotel en Turquía que dejó 78 muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Despojan de sus títulos monárquicos al príncipe Andrés de Inglaterra, por su presunto vínculo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Jannik Sinner avanza a semifinales del Masters 1.000 de París tras vencer a Ben Shelton

Lucas Paquetá recibe advertencia de la FA por no cooperar en investigación de amaño de partidos

CNE desmiente hallazgo de papeletas marcadas para referéndum y consulta popular

Condenan a cadena perpetua a 11 personas por el incendio de un hotel en Turquía que dejó 78 muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Despojan de sus títulos monárquicos al príncipe Andrés de Inglaterra, por su presunto vínculo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

Jannik Sinner avanza a semifinales del Masters 1.000 de París tras vencer a Ben Shelton

Lucas Paquetá recibe advertencia de la FA por no cooperar en investigación de amaño de partidos

CNE desmiente hallazgo de papeletas marcadas para referéndum y consulta popular

Condenan a cadena perpetua a 11 personas por el incendio de un hotel en Turquía que dejó 78 muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO