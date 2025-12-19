Donald Trump “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que “no descarta” la posibilidad de un conflicto bélico con Venezuela.

Durante una entrevista con la cadena NBC, el mandatario evitó confirmar si las recientes operaciones militares en el mar Caribe, que incluyen el bloqueo a buques petroleros y bombardeos contra embarcaciones menores, desembocarán en una guerra abierta.

Estas declaraciones ocurren en un contexto de alta fricción, donde las acciones estadounidenses han dejado un saldo de más de cien víctimas mortales en aguas internacionales.

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro conoce sus demandas

La estrategia de Washington se ha centrado recientemente en la interrupción del flujo energético y logístico de Venezuela. Trump defendió la incautación de petroleros y los bombardeos contra lanchas rápidas bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Al ser cuestionado sobre si estas maniobras tienen como fin último el derrocamiento de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense evitó dar una respuesta directa. Se limitó a señalar que el líder venezolano “sabe exactamente” cuáles son las demandas de la Casa Blanca.

El mandatario también lanzó una advertencia a las embarcaciones que intenten desafiar el cerco marítimo impuesto por la Armada de los Estados Unidos. “Si son suficientemente estúpidos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de nuevos abordajes e incautaciones de activos venezolanos en alta mar. Según el gobierno estadounidense, estas medidas son necesarias para asfixiar las rutas de financiamiento de los cárteles que, aseguran, operan con permiso de Caracas.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha calificado estas acciones como un “bloqueo criminal” y una violación a la soberanía nacional. Desde el Palacio de Miraflores, se ha denunciado que el pretexto de la lucha antidrogas es una “fachada” para justificar una invasión militar. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada, especialmente tras el reporte de bajas civiles y militares durante las incursiones de las fuerzas estadounidenses.

Poderes presidenciales y conflicto terrestre

Un punto de inflexión en el discurso de Trump fue su afirmación de que no necesita la autorización del Congreso de los Estados Unidos para iniciar un ataque terrestre en territorio venezolano. El presidente sostiene que su autoridad ejecutiva le permite actuar contra amenazas directas a la seguridad nacional, como lo serían los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes. Esta postura ha generado un intenso debate jurídico en Washington.

La situación en el mar Caribe se mantiene en estado de alerta máxima. La incautación de un petrolero venezolano frente a las costas del país sudamericano ha sido el evento más reciente de una serie de hostilidades que Trump describe como “acciones necesarias”. Mientras tanto, el Departamento de Defensa no ha discutido públicamente los planes de contingencia en caso de que la Marina venezolana responda a los abordajes.

El futuro de la relación bilateral depende, según Trump, de los acontecimientos próximos. El uso de la palabra “guerra” por parte del mandatario marca un cambio en la retórica de la administración, que hasta ahora se centró en sanciones económicas.

La incertidumbre sobre una operación terrestre mantiene en vilo a los mercados energéticos y a los organismos regionales de derechos humanos.