COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

El presidente Donald Trump elevó la tensión diplomática al no descartar una guerra con Venezuela, tras implementar un bloqueo naval y ejecutar bombardeos en el Caribe.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que “no descarta” la posibilidad de un conflicto bélico con Venezuela.

Durante una entrevista con la cadena NBC, el mandatario evitó confirmar si las recientes operaciones militares en el mar Caribe, que incluyen el bloqueo a buques petroleros y bombardeos contra embarcaciones menores, desembocarán en una guerra abierta.

Estas declaraciones ocurren en un contexto de alta fricción, donde las acciones estadounidenses han dejado un saldo de más de cien víctimas mortales en aguas internacionales.

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro conoce sus demandas

La estrategia de Washington se ha centrado recientemente en la interrupción del flujo energético y logístico de Venezuela. Trump defendió la incautación de petroleros y los bombardeos contra lanchas rápidas bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Al ser cuestionado sobre si estas maniobras tienen como fin último el derrocamiento de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense evitó dar una respuesta directa. Se limitó a señalar que el líder venezolano “sabe exactamente” cuáles son las demandas de la Casa Blanca.

El mandatario también lanzó una advertencia a las embarcaciones que intenten desafiar el cerco marítimo impuesto por la Armada de los Estados Unidos. “Si son suficientemente estúpidos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de nuevos abordajes e incautaciones de activos venezolanos en alta mar. Según el gobierno estadounidense, estas medidas son necesarias para asfixiar las rutas de financiamiento de los cárteles que, aseguran, operan con permiso de Caracas.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha calificado estas acciones como un “bloqueo criminal” y una violación a la soberanía nacional. Desde el Palacio de Miraflores, se ha denunciado que el pretexto de la lucha antidrogas es una “fachada” para justificar una invasión militar. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada, especialmente tras el reporte de bajas civiles y militares durante las incursiones de las fuerzas estadounidenses.

Poderes presidenciales y conflicto terrestre

Un punto de inflexión en el discurso de Trump fue su afirmación de que no necesita la autorización del Congreso de los Estados Unidos para iniciar un ataque terrestre en territorio venezolano. El presidente sostiene que su autoridad ejecutiva le permite actuar contra amenazas directas a la seguridad nacional, como lo serían los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes. Esta postura ha generado un intenso debate jurídico en Washington.

La situación en el mar Caribe se mantiene en estado de alerta máxima. La incautación de un petrolero venezolano frente a las costas del país sudamericano ha sido el evento más reciente de una serie de hostilidades que Trump describe como “acciones necesarias”. Mientras tanto, el Departamento de Defensa no ha discutido públicamente los planes de contingencia en caso de que la Marina venezolana responda a los abordajes.

El futuro de la relación bilateral depende, según Trump, de los acontecimientos próximos. El uso de la palabra “guerra” por parte del mandatario marca un cambio en la retórica de la administración, que hasta ahora se centró en sanciones económicas.

La incertidumbre sobre una operación terrestre mantiene en vilo a los mercados energéticos y a los organismos regionales de derechos humanos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO