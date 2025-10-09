Donald Trump prepara ya una visita a Israel tras primer acuerdo de paz con Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto viajar en los próximos días a Israel para celebrar sobre el terreno el acuerdo de paz que ya firmaron el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo palestino Hamás.

La oficina del presidente israelí, Isaac Herzog, informó en un comunicado de la cancelación de un acto fijado en la agenda para el domingo ante la «próximavisita» de Trump, en vista también de «la esperada liberación de los rehenes» que aún siguen en la Franja de Gaza.

Presidente Trump confirmó viaje a Egipto

Por su parte, este jueves, Trump confirmó que viajará a Egipto para firmar él mismo este primer acuerdo de paz para Gaza.

«Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial«, declaró durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Además, aseguró que nunca antes un presidente de Estados Unidos ha tenido relaciones como las que ha tenido él, las cuales le han servido para sacar adelante un acuerdo entre Israel y Hamás. «Nunca he visto nada igual, pero de verdad hay paz en Oriente Próximo«, dijo.

«El mundo se ha unido para esto. Gente que no se llevaba bien, países vecinos que francamente no se gustaban (…) Todos los americanos deberían estar orgullosos del papel que nuestro país ha jugado para llevar este terrible conflicto a su fin», destacó el mandatario estadounidense.

Netanyahu pide el Nobel de la Paz para el mandatario de Estados Unidos n

Trump instigó el actual plan de paz y, de hecho, fue él quien anunció el acuerdo el miércoles por la tarde, tras varios días de contactos indirectos entre las partes en Egipto. La oficina de Netanyahu declaró abiertamente en redes sociales que el mandatario estadounidense debe ganar el premio Nobel de la Paz porque «se lo merece».

Netanyahu también invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el Parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación «emotiva» en la que ambos se felicitaron por un «logro histórico» que aún está por concretarse.

Esperan la liberación de rehenes

Por otra parte, Trump que confía en que el «lunes o martes» los rehenes de Hamás finalmente sean liberados. «Hay un espíritu tremendo que no he visto nunca», indicó, asegurando que son 28 los rehenes muertos que serán entregados por Hamás, cuyas bajas, apunta, serían unas 70.000.

Trump aseguró que hasta Irán reconoció la «grandeza» de su plan. «Están totalmente a favor de este acuerdo. Se lo agradecemos y trabajaremos con Irán», adelantó, aunque siempre bajo la premisa de que no pueden tener armas nucleares.