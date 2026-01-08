Donald Trump amenaza con golpear duramente a Irán por posibles muertes en manifestaciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió a las autoridades iraníes que enfrentarán severas consecuencias si matan a manifestantes durante las protestas en curso en Irán. Dichas jornadas son motivadas por la crisis económica y el debilitamiento de la moneda nacional. En una entrevista radial, Trump enfatizó que Irán “pagará un infierno” por cualquier represión letal contra los manifestantes.

Las declaraciones surgieron en respuesta a una pregunta del entrevistador Hugh Hewitt. Él le consultó a Trump sobre una posible reacción de Estados Unidos ante una escalada de violencia en las manifestaciones iraníes. Trump afirmó: “Si lo hacen les vamos a golpear muy fuerte. Ellos saben, y se les ha dicho muy fuertemente, incluso más fuertemente de lo que les estoy hablando ahora, que si lo hacen tendrán que pagar un infierno”.

Trum lanza amenaza a autoridades de Irán

Las protestas en Irán se han intensificado por la tensa situación económica, incluyendo la depreciación del rial (moneda oficial) y sanciones internacionales. Manifestantes han salido a las calles en varias ciudades, demandando mejoras en las condiciones de vida y criticando la gestión gubernamental. Trump implementó una política de “máxima presión” contra Irán, incluyendo la salida del acuerdo nuclear de 2015 y la imposición de sanciones.

Sus comentarios se producen en un contexto de renovadas tensiones entre Washington y Teherán. Irán ha enfrentado olas de protestas en años recientes, como las de 2019 por el aumento en los precios de la gasolina. Aquello resultó en cientos de muertes según informes de organizaciones internacionales. El gobierno iraní ha negado sistemáticamente el uso excesivo de fuerza, atribuyendo los disturbios a influencias externas.

Relaciones bilaterales entre EE.UU. e Irán

Las autoridades iraníes no han respondido inmediatamente a las declaraciones de Trump. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha calificado previamente intervenciones estadounidenses como interferencia en asuntos internos. Este episodio resalta la persistente fricción en las relaciones bilaterales, con Irán bajo presión económica agravada por la pandemia y fluctuaciones en el mercado petrolero.

Las protestas actuales, reportadas en provincias como Teherán e Isfahán, involucran a miles de ciudadanos afectados por la inflación y el desempleo. Dichas protestas han dejado más de 40 fallecidos y más de 2 mil detenidos. Trump, activo desde hace algunos años en la esfera política, utiliza plataformas mediáticas y oficiales para comentar temas internacionales.

La entrevista con Hewitt, un presentador conservador, forma parte de sus apariciones regulares. Mientras las manifestaciones continúan, observadores internacionales monitorean posibles escaladas. La comunidad global urge a la contención para evitar violaciones a los derechos humanos en Irán.