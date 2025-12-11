EE.UU. pone a Colombia en la mira: Trump amenaza con operación contra el narcotráfico

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió al mandatario colombiano Gustavo Petro que será “el siguiente” después de Nicolás Maduro”. Lo hizo al anunciar que seguirá su campaña contra el narcotráfico. Trump considera que Colombia produce grandes cantidades de droga destinada al mercado estadounidense. El anuncio lo realizó este jueves 11 de diciembre desde la Casa Blanca.

La declaración se produjo durante una rueda de prensa, donde Trump criticó la hostilidad de Petro hacia Washington. El mandatario estadounidense urgió a Bogotá a tomar medidas inmediatas para evitar “grandes problemas”. El contexto radica en las tensiones diplomáticas exacerbadas por la descertificación de Colombia como socio antinarcóticos en septiembre. Aquello estuvo enmarcado en la Operación Lanza del Sur.

Trump ha lanzado acusaciones contra Colombia

Trump respondió a preguntas de la prensa sobre una posible llamada con Petro, despertándola y afirmando: “Ha sido bastante hostil con Estados Unidos. Va a tener grandes problemas si no se da cuenta que Colombia está produciendo mucha droga. Más le vale que entre en razón o será el siguiente. Espero que esté escuchando”.

El líder estadounidense no presentó evidencia específica, pero reiteró acusaciones previas de que Colombia opera “fábricas de cocaína”. Dicha droga, según Trump se venden directamente a EE.UU., vinculando la advertencia a la presión actual sobre Venezuela, donde recientemente incautó un petrolero por presunto tráfico. Esta postura se alinea con acciones previas de la administración Trump.

El 15 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó a Colombia en la lista de países que “han fallado” en cumplir obligaciones antinarcóticos. La decisión citó el aumento en la producción de cocaína, con cifras récord de 1.764 toneladas incautadas entre agosto de 2022 y noviembre de 2024. No obstante, el gobierno colombiano reporta que los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer en 2025 mediante mediciones satelitales.

Petro respondió acerca de los señalamientos

A pesar de la descertificación, Washington otorgó una exención de interés nacional que preserva la asistencia antinarcóticos, estimada en más de 100 millones de dólares para 2025. En octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro. También al ministro del Interior Armando Benedetti, por presuntamente proveer apoyo a actividades de narcotráfico.

Trump ha calificado a Petro como “líder del narcotráfico” e “incentivador de producción masiva de drogas”. Por su parte Petro, respondió el 11 de diciembre diciendo que Trump está “muy desinformado”. El mandatario colombiano presumió de 1.446 combates terrestres contra mafias, 13 bombardeos con inteligencia compartida y la mayor incautación de cocaína de la historia mundial durante su mandato.

Ataques letales contra embarcaciones venezolanas

El contexto histórico resalta la alianza tradicional entre EE.UU. y Colombia contra el narcotráfico, iniciada con el Plan Colombia en 2000, que inyectó miles de millones en ayuda militar. Desde el regreso de Trump en enero de 2025, las relaciones se deterioraron por la oposición de Petro a la erradicación forzada de cultivos y sus negociaciones de paz con grupos armados.

La Operación Lanza del Sur, lanzada en 2025, ha intensificado operaciones en el Caribe, incluyendo ataques letales contra embarcaciones venezolanas. Ahora apunta a Colombia como principal productor mundial de cocaína, con disputas por control territorial entre disidencias de las FARC y carteles. Hasta el momento, el gobierno colombiano no ha emitido una respuesta oficial a la advertencia de Trump.

Por su parte, Petro ha propuesto mayor cooperación internacional para controlar capitales mafiosos y alternativas sociales en zonas cocaleras. Autoridades de ambos países mantienen canales de diálogo, aunque la retórica sugiere posibles impactos en comercio y seguridad regional.