Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump anuncia la construcción de la “Flota Dorada” para modernizar la Armada de Estados Unidos

La denominada “Flota Dorada” se enmarca dentro de una política más amplia de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas impulsada por la administración Trump.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un ambicioso plan para renovar la flota naval del país.
Donald Trump (der) durante la presentación de las nuevas naves que se construirán.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un ambicioso plan para renovar la flota naval del país.
Donald Trump (der) durante la presentación de las nuevas naves que se construirán.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un ambicioso plan para renovar la flota naval del país. Lo hará mediante la incorporación de una nueva generación de acorazados, iniciativa que denominó “Flota Dorada”. Según informó el propio mandatario, cada uno de estos buques de guerra tendrá un desplazamiento estimado de entre 30 mil y 40 mil toneladas. Aquello los ubicaría entre las unidades navales de mayor tamaño previstas para la Armada estadounidense.

El anuncio lo realizó en el marco de una presentación sobre defensa y seguridad nacional, en la que Trump destacó la necesidad de modernizar la capacidad marítima de Estados Unidos. El proyecto busca reforzar la presencia naval del país y actualizar una flota que, según el Gobierno, requiere grandes inversiones. Ello para mantener su competitividad tecnológica y operativa, como una de las más sofisticadas del mundo.

Donald Trump y la construcción de su “Flota Dorada”

De acuerdo con la información proporcionada por el mandatario, los nuevos acorazados formarán parte de un programa de renovación a largo plazo. Este va orientado a fortalecer la proyección global de la Armada de Estados Unidos. No se detallaron plazos concretos de construcción ni el número exacto de buques contemplados. Sin embargo, Trump subrayó que el objetivo es contar con embarcaciones de gran capacidad y resistencia, acordes a los desafíos estratégicos actuales.

El desplazamiento anunciado, de entre 30 mil y 40 mil toneladas, permite dimensionar la magnitud de los futuros buques. Este rango de tonelaje es comparable al de grandes unidades de combate naval modernas. Estas estructuras sugieren que los acorazados estarán diseñados para misiones prolongadas y de alta exigencia operativa. No obstante, el Gobierno no ha especificado aún aspectos técnicos como sistemas de armamento, propulsión o capacidades defensivas.

Componente clave de la estrategia de defensa nacional

La denominada “Flota Dorada” se enmarca dentro de una política más amplia de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas impulsada por la administración Trump. Durante su anuncio, el presidente reiteró que la seguridad marítima es un componente clave de la estrategia de defensa nacional y que la modernización naval resulta prioritaria para proteger intereses estratégicos y rutas comerciales.

Hasta el momento, el Departamento de Defensa no ha emitido un informe técnico detallado sobre el proyecto. Tampoco se han precisado los costos estimados ni las fuentes de financiamiento para la construcción de estos nuevos acorazados. Analistas del sector defensa señalan que iniciativas de esta envergadura suelen implicar inversiones multimillonarias y procesos de desarrollo que se extienden durante varios años.

Aprobación presupuestaria del Congreso

El anuncio generó expectativa en la industria naval y en los astilleros estadounidenses, que podrían beneficiarse de contratos vinculados a la renovación de la flota. Sin embargo, especialistas advierten que la materialización del proyecto dependerá de la aprobación presupuestaria del Congreso y de la definición de prioridades dentro del gasto militar.

Por ahora, la “Flota Dorada” se presenta como una propuesta estratégica orientada a modernizar la Armada de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que en las próximas etapas se darán a conocer más detalles técnicos y operativos sobre los nuevos acorazados que integrarán este plan de renovación naval.

