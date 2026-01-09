Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que no necesita el “Derecho Internacional” tras las operaciones en Venezuela

El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una profunda controversia al declarar abiertamente que su propia moralidad constituye el único límite real a su vasto poder como comandante en jefe de la nación. Estas afirmaciones, vertidas durante una extensa entrevista concedida al prestigioso diario ‘The New York Times’, sugieren una visión del ejercicio presidencial que prescinde de las ataduras legales externas que tradicionalmente han regido el orden mundial.

Bajo esta premisa, Donald Trump ha manifestado un notable desprecio hacia el Derecho Internacional, especialmente al referirse a la capacidad de su administración para atacar otros países de manera unilateral. El mandatario sostiene que su mente y su juicio ético son las únicas herramientas capaces de detener sus decisiones estratégicas en el tablero geopolítico, lo que redefine la relación de Washington con el resto de las naciones soberanas en la actualidad.

Consecuencias de la intervención militar impulsada por Donald Trump en Venezuela

Esta postura surge en un contexto de intensas críticas internacionales tras la reciente operación ejecutada en Venezuela. Según la información disponible, dicha intervención militar, liderada por la administración de Donald Trump, culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. No obstante, el costo humano fue elevado, registrándose alrededor de un centenar de muertos durante el desarrollo de las maniobras en territorio latinoamericano.

Tras una consulta sobre si existen fronteras éticas o legales para su autoridad más allá de los límites territoriales estadounidenses, Donald Trump fue tajante en su respuesta. El líder norteamericano insistió en que no necesita recurrir al Derecho Internacional para validar sus actos, reafirmando que la soberanía de su país y su propia visión estratégica prevalecen sobre cualquier tratado o convenio suscrito previamente por la comunidad internacional.

La ambigüedad frente a las normas internacionales

A pesar de su retórica rupturista, a Donald Trump lo cuestionaron sobre si su equipo de gobierno debe acatar las leyes globales. Ante esto, el presidente matizó que su administración ya lo hace, pero enfatizó que él tiene la potestad de decidir cuándo y cómo se deben aplicar tales restricciones. Esta visión discrecional otorga al mandatario un margen de maniobra sin precedentes en la historia moderna de la política exterior estadounidense.

Incluso, Donald Trump llegó a cuestionar públicamente cuál es la definición exacta de lo que se conoce como Derecho Internacional. Para el presidente, estas reglas parecen ser conceptos fluidos que no pueden imponerse sobre la necesidad de actuar en defensa de lo que él considera los intereses primordiales de Occidente y de su propia nación frente a las amenazas globales.

Donald Trump habló de sus éxitos militares y la estrategia contra Irán

Durante la conversación con la prensa, Donald Trump no dudó en calificar como un rotundo éxito el ataque realizado contra el programa nuclear iraní. Esta mención sirvió para reforzar su argumento de que la rapidez y la contundencia son valores esenciales de su gestión. Asimismo, destacó la velocidad con la que logró desmantelar la imagen visible del Gobierno venezolano tras la captura de su principal líder.

Para Donald Trump, estos resultados validan su enfoque de poder ejecutivo sin restricciones externas. La eficiencia en la ejecución de estas operaciones militares parece, a sus ojos, justificar el hecho de ignorar los marcos legales internacionales que, según su perspectiva, solo sirven para ralentizar la toma de decisiones críticas en momentos de alta tensión internacional.

La propiedad territorial y el caso de Groenlandia

Otro punto focal de sus declaraciones fue su renovado interés por Groenlandia. En este sentido, Donald Trump evitó aclarar si prioriza la adquisición de este territorio autónomo, perteneciente a Dinamarca, por encima de la preservación de la estructura actual de la OTAN. Para el mandatario, la posesión de la isla no es solo una cuestión geográfica, sino una necesidad psicológica vinculada directamente con el éxito político y económico.

Según la visión de Donald Trump, la propiedad directa otorga una ventaja que no puede compararse con un contrato de arrendamiento o un tratado de cooperación. “La propiedad es muy importante”, subrayó, argumentando que poseer la tierra de forma efectiva proporciona una estabilidad que los acuerdos diplomáticos no pueden garantizar. Este enfoque mercantilista de la geopolítica marca una distancia sideral con la diplomacia tradicional.

El papel de Estados Unidos como protector de Occidente

En la visión global de Donald Trump, la importancia de la soberanía de otras naciones y las fronteras nacionales queda relegada a un segundo plano. Para él, el rol de Estados Unidos como protector de Occidente es la prioridad absoluta. Bajo esta lógica, las barreras geográficas de otros países pueden ignorarse si el objetivo final busca salvaguardar la seguridad y los valores de la civilización occidental bajo su mando.

Donald Trump desestimó la posibilidad de que otros líderes mundiales, como Xi Jinping de China o Vladimir Putin de Rusia, puedan emplear una lógica de poder similar a la suya. El presidente considera que este tipo de razonamiento solo es válido y beneficioso cuando es aplicado por su administración, negando que tales acciones por parte de sus rivales pudieran terminar perjudicando a los intereses de los Estados Unidos.