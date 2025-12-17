Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Lo hizo como parte de una nueva medida dirigida contra el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio lo realizó a través de declaraciones públicas y mensajes difundidos en redes sociales. Afirmó que la acción busca impedir el uso de recursos petroleros para el financiamiento de actividades ilícitas.

Según Trump, la orden implica que los buques petroleros incluidos en listas de sanciones estadounidenses no podrán operar en rutas marítimas vinculadas con Venezuela. El presidente señaló que la medida la respalda una amplia presencia naval de Estados Unidos en el Caribe. En ese contexto Trump aseveró que la presencia militar continuará incrementándose en las diferentes zonas del Caribe.

Estados Unidos aumentará las tropas en el Caribe

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto”, publicó Trump. En el mismo mensaje, afirmó que el despliegue se mantendrá “hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”.

El mandatario estadounidense sostuvo que el objetivo del bloqueo es cortar las fuentes de financiamiento del gobierno venezolano. De acuerdo con sus declaraciones, el petróleo extraído en Venezuela estaría siendo utilizado para sostener actividades ilícitas. “El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse. Lo usan para el narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y el secuestro”, dijo.

Calificada organización terrorista extranjera

Trump también aseguró que, debido a estas acusaciones y a otros factores, el gobierno venezolano ha sido clasificado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera. “Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones. Incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, indicó.

Hasta el momento, no se han difundido detalles operativos sobre cómo se aplicará el bloqueo ni sobre los alcances específicos de la intervención naval anunciada. Tampoco se ha informado oficialmente cuántos buques petroleros estarían afectados por la medida ni desde cuándo entrará en vigor. Venezuela cuenta con una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Su industria energética ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos durante los últimos años.

Expectativas en el ámbito internacional

Estas restricciones han afectado la exportación de crudo y las operaciones de empresas vinculadas al sector petrolero venezolano. Las autoridades estadounidenses no han precisado si el bloqueo implicará inspecciones directas, interdicciones marítimas u otras acciones coercitivas. En tanto, el anuncio ha generado expectativa en el ámbito internacional, debido a sus posibles implicaciones para el comercio energético y la seguridad en el Caribe.