Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

La reunión entre el presidente Donald Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, registró un momento incómodo cuando un periodista preguntó al dirigente demócrata por qué califica a Trump como fascista. El intercambio, breve pero cargado de tensión, dominó la atención pública y se convirtió en el punto central del encuentro celebrado en la Oficina Oval.

El episodio ocurrió cuando un reportero le consultó directamente a Mamdani si aún considera a Trump un fascista. El alcalde electo apenas inició su respuesta, afirmando: “He hablado sobre eso…”, cuando fue interrumpido por el propio mandatario. Trump sonrió y zanjó el tema con un sorpresivo: “Está bien. Él puede decir eso”.

Este gesto redujo el peso del calificativo, aunque no borró el trasfondo de una crítica reiterada por Mamdani en su discurso de victoria y en múltiples entrevistas.

Mamdani es opositor de la política de Trump

La pregunta puso sobre la mesa una tensión latente. Mamdani ha señalado que el presidente representa un estilo de gobierno que, a su criterio, amenaza derechos civiles y prácticas democráticas. Esa posición formó parte de su campaña y definió su discurso más combativo. Sin embargo, la reunión con Trump reveló matices en una relación que deberá funcionar para atender los problemas de Nueva York.

Más allá del momento sobre el “fascismo”, la cita avanzó en un tono conciliador. Ambos dirigentes dijeron que compartían preocupaciones sobre el costo de vida en la ciudad. Trump, sentado detrás de su escritorio, calificó el encuentro como “muy productivo” y aseguró que buscarán soluciones conjuntas.

Mamdani coincidió y destacó que la conversación se centró en la asequibilidad para los 8,5 millones de neoyorquinos. Habló del aumento del alquiler, del precio de los alimentos y de servicios públicos que presionan a las familias.

🚨 Funniest. President. EVER! REPORTER TO ZOHRAN MAMDANI: «Are you affirming you think President Trump is a FASCIST?» MAMDANI: «I’ve-» PRESIDENT TRUMP: «-that’s OK. You can just say YES. It’s easier than explaining it, I don’t mind.» *Pats Mamdani on the back* OMG 😭😭 pic.twitter.com/vBnM9dMi8k — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 21, 2025

El presidente elogió al alcalde

Trump, por su parte, enfatizó que quiere que a Nueva York “le vaya muy bien”, pese a las diferencias políticas. Elogió la victoria del alcalde electo, calificándola como un “gran tributo” y aseguró que el Gobierno federal lo apoyará. El presidente incluso afirmó que Mamdani podría sorprender tanto a conservadores como a progresistas, destacando que representa un perfil distinto al de otros dirigentes locales.

El encuentro también abordó la relación con ICE. Trump afirmó que ambos “resolverán sus diferencias” sobre la presencia de agentes federales en ciudades santuario. Mamdani ha sido crítico de su despliegue y sostiene que el Departamento de Policía de Nueva York no debe cooperar con ICE en casos de inmigración civil.

Trump aseguró que ambos comparten la idea de mantener una ciudad segura. Añadió que expulsar a personas “peligrosas” será un objetivo común, incluso sugiriendo que Mamdani podría mostrarse más firme que él en ese tema. La reunión concluyó con mensajes conciliadores. Mamdani afirmó que espera trabajar con el Gobierno federal para garantizar asequibilidad y estabilidad a los residentes. Trump, en un gesto inusual, señaló que estaría “animándolo” en su gestión.