Dos entidades bancarias están entre las diez empresas con mejor reputación en Ecuador durante el 2025, según Merco

La reputación es el activo intangible más valioso en el mundo empresarial moderno. En un entorno económico desafiante, la confianza que una compañía genera en la sociedad es determinante para su sostenibilidad. El monitor corporativo de referencia en Iberoamérica, Merco, presentó su ranking de las 100 empresas con mejor reputación en Ecuador para la edición 2025, revelando un dato significativo para el sistema financiero nacional: solo dos entidades bancarias lograron posicionarse dentro del codiciado Top 10. Se trata de Produbanco y Banco Guayaquil, instituciones que han demostrado una gestión sólida frente a la percepción pública.

Según los datos del listado oficial, Produbanco –perteneciente al Grupo Promerica– se ubica en la posición número 6 del ranking general. Aunque la entidad descendió un escalón en comparación a la medición anterior (donde ocupaba el quinto puesto), se mantiene como el líder sectorial, consolidándose como el banco con mejor reputación corporativa del país. Por otro lado, el Banco Guayaquil protagonizó uno de los ascensos más notables dentro de la élite empresarial, escalando del puesto 15 al número 8 en esta edición, lo que evidencia un fortalecimiento en su estrategia de marca y cercanía con sus clientes.

Los líderes del mercado en Ecuador

El podio de la excelencia empresarial en Ecuador mantiene a sus protagonistas habituales, demostrando la hegemonía de los sectores de consumo masivo y alimentos. Corporación Favorita lidera indiscutiblemente la lista con el puntaje perfecto de 10.000 puntos, seguida por la multinacional Nestlé en segundo lugar y Pronaca en el tercero.

El ranking del Top 10 se completa con Cervecería Nacional (4), Holcim (5), Paccari (7), Grupo Difare (9) y Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. (10). Este panorama refleja que, a pesar de la diversidad de industrias, el sector bancario ha logrado mantener un espacio de influencia y credibilidad vital en la economía doméstica, representado exclusivamente por Produbanco y Banco Guayaquil en la franja superior de la tabla.

La visión desde la banca en Ecuador

Para las instituciones financieras, figurar en este monitor no es solo un tema de imagen, sino un indicador de solvencia moral y ética. Desde Produbanco, la permanencia en el top 10 se interpreta como el resultado de una estrategia enfocada en la sostenibilidad y la innovación. Voceros de la entidad señalaron que este reconocimiento refleja la “solidez, consistencia y compromiso sostenido con la excelencia”.

El banco destacó que su modelo de negocio busca generar valor para sus distintos grupos de interés, priorizando una gestión responsable. “Ser la entidad número uno del sector financiero y ubicarnos entre las seis empresas con mejor reputación del Ecuador refuerza nuestro compromiso. Este reconocimiento muestra que nuestra forma de hacer negocios —ética, responsable, innovadora y sostenible— es valorada por la sociedad”, afirmó la institución en un comunicado tras conocerse los resultados de Merco Empresas 2025.

Metodología y alcance

El monitor Merco evalúa la reputación corporativa a partir de un análisis multidimensional que incluye los resultados económicos, la calidad de la oferta comercial, la gestión del talento humano, la ética y la responsabilidad social y ambiental.

Estar en este listado implica que las compañías no solo son rentables, sino que son percibidas como actores positivos para el desarrollo del país. En el caso de la banca, donde la confianza es la materia prima del negocio, la presencia de Produbanco y el crecimiento del Banco Guayaquil envían una señal de estabilidad al mercado, en un año donde la transparencia financiera es más exigida que nunca por los usuarios ecuatorianos.