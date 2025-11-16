COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Dos hechos de sangre, en menos de dos horas, dejaron tres asesinados en Manta, Manabí

Con estos tres homicidios, el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó acumula 461 muertes violentas en lo que va del año.
Tres hombres, entre ellos un taxista, resultaron asesinados la noche del sábado 15 de noviembre de 2025 en dos hechos violentos separados en la ciudad de Manta.
Tres hombres, entre ellos un taxista, resultaron asesinados la noche del sábado 15 de noviembre de 2025 en dos hechos violentos separados en la ciudad de Manta. Los ataques ocurrieron en menos de dos horas en los barrios Santa Lucía y Miraflores. Con ello se  eleva a 461 el número de muertes violentas registradas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó durante el año, según datos de la Policía Nacional.

El primer incidente se reportó a las 19h30 en el barrio Santa Lucía, parroquia Eloy Alfaro. A la víctima se la identificó como José Antonio Intriago Alava, de 43 años, conductor de taxi. Intriago llegó a una vivienda para recoger el vehículo en el que trabajaba cuando hombres armados aparecieron y le dispararon múltiples veces. El cuerpo lo levantó personal de Criminalística y lo trasladaron al centro forense de la ciudad.

Los tres asesinados los llevaron al centro forense

A las 21h15, una alerta por balacera llevó a las unidades policiales al barrio Miraflores. Allí encontraron dos cuerpos sin vida tras un ataque contra un grupo de personas reunidas en el exterior de una vivienda. Una víctima quedó tendida junto a la acera; la segunda intentó huir hacia el interior de la casa, pero se desplomó. Hasta el cierre de esta nota, las identidades de estos dos hombres no habían sido confirmadas por las autoridades.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), Criminalística y Policía Judicial acudieron a ambas escenas para recolectar indicios balísticos. También tomaron declaraciones y realizaron el levantamiento de los cadáveres. La Fiscalía abrió investigaciones paralelas para determinar móviles y responsables.

Índices más altos de violencia armada en Ecuador

Con estos tres homicidios, el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó acumula 461 muertes violentas en 2025, según el registro oficial de la Policía Nacional. Manta concentra la mayoría de estos casos, con 348 asesinatos reportados hasta la fecha. La provincia de Manabí registra uno de los índices más altos de violencia armada en Ecuador. Datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado indican que el 68% de los homicidios en la zona costera están relacionados con disputas entre grupos delictivos. (17)

