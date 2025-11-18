Dos heridos tras accidente de tránsito en la vía Alóag – Santo Domingo

Un tráiler que transportaba material reciclable perdió parte de su carga la madrugada de este martes 18 de noviembre, alrededor de las 05h00, en el kilómetro 72 de la vía Alóag–Santo Domingo, a la altura de la entrada a Toachi. El incidente provocó el impacto contra una buseta y dejó dos personas con heridas leves.

El hecho ocurrió cuando uno de los bultos de reciclaje se desprendió del vehículo pesado y cayó sobre la carrocería de la buseta que circulaba detrás. Según la versión preliminar, el conductor de la buseta intentó maniobrar para evitar la colisión, pero no logró esquivarla completamente.

Carga regada y congestión vehicular

Como consecuencia del impacto, gran cantidad de material reciclable quedó esparcido sobre la calzada, lo que obligó a cerrar parcialmente la vía hasta pasadas las 08:00. Durante ese lapso se registró fuerte congestión vehicular en ambos sentidos mientras personal especializado realizaba la limpieza y retiro de los escombros.

Heridos pertenecen a una cooperativa de ahorro y crédito

Las dos personas lesionadas son integrantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica y viajaban en la buseta que se dirigía desde las agencias de El Carmen y La Concordia hacia Quito para participar en una capacitación. Ambas víctimas, procedentes de dichas localidades, fueron atendidas en el lugar y según se informó se encuentran fuera de peligro.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), paramédicos de la Cruz Roja Ecuatoriana y personal del Ministerio de Salud Pública para brindar atención médica inmediata y coordinar el paso alternado de vehículos.

Antecedentes de siniestros de tránsito en la vía

La carretera Alóag–Santo Domingo registra frecuentes incidentes relacionados con pérdida de carga de vehículos pesados, especialmente en tramos de pendiente pronunciada. En lo que va de 2025, según datos de la CTE, se han reportado al menos 28 siniestros similares en este corredor vial, la mayoría por mal aseguramiento de la mercancía.

Las causas exactas del accidente de este martes 18 de noviembre aún son investigadas por las autoridades de tránsito. Por el momento no se ha informado sobre citaciones o responsabilidades administrativas. Si embargo, se instó a la ciudadanía a tomar precauciones al momento de circular por la vía. (39)