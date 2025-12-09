Dos hombres asesinados a bala al interior de una vulcanizadora de Puerto Bolívar, Machala

Dos hombres fueron asesinados de varios disparos al interior de una vulcanizadora ubicada en la avenida Bolívar Madero Vargas, frente al colegio Simón Bolívar en la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala en la provincia de El Oro.

El hecho se registró alrededor de las 12h10 de este martes 9 de diciembre. Según testigos, los ciudadanos se encontraban al interior de la vulcanizadora Hurtado cuando fueron sorprendidos por dos sujetos. El hecho generó alarma entre estudiantes, docentes y moradores del sector.

Testigos relataron que escucharon al menos diez detonaciones consecutivas. Según las versiones recogidas, los hombres armados dispararon directamente contra las víctimas, que se encontraban dentro del taller. Inmediatamente después, los atacantes escaparon en una motocicleta de alto cilindraje que los esperaba en los exteriores del establecimiento.

Personal de la Policía Nacional llegó al lugar minutos después de la alerta ciudadana. Los agentes confirmaron que ambos hombres presentaban múltiples heridas por proyectil de arma de fuego y no mostraban signos vitales. El área fue acordonada de inmediato para preservar la escena del crimen.

Procedimiento en la escena del crimen

Unidades de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron casquillos de bala esparcidos en el piso de la vulcanizadora. Además, se tomaron declaraciones a trabajadores y personas que estaban cerca del negocio al momento del ataque.

El doble homicidio se registró en una zona de alta circulación vehicular y peatonal, justo en horario de salida de estudiantes del colegio Simón Bolívar, lo que obligó a suspender temporalmente las clases y activar protocolos de seguridad en el plantel educativo.

Hasta el cierre de esta nota, no se han revelado la identidad de las víctimas ni se han informado sobre posibles detenidos. Sin embargo, las características del ataque coinciden con la modalidad de sicariato que se ha repetido en varios crímenes registrados en la provincia.

Homicidios intencionales en la provincia

La provincia de El Oro cerró noviembre de 2025 con 184 homicidios intencionales, según el último reporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Este cifra representa un aumento del 28 % en comparación con el mismo período de 2024. Machala y sus parroquias concentran el 68 % de estos casos, principalmente vinculados a disputas por el control de rutas de microtráfico y extorsión.

Vecinos del sector expresaron preocupación por el incremento de la violencia armada en áreas comerciales y cercanas a instituciones educativas. Las investigaciones de este nuevo crimen quedan a cargo de la Fiscalía y la Dinased, que analizarán cámaras de seguridad privadas y públicas para identificar a los responsables. (39)