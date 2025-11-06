Dos hombres asesinados a bala en Cuenca. Las víctimas estaban dentro de una camioneta roja

Dos hombres resultaron asesinados a tiros mientras se encontraban dentro de una camioneta doble cabina de color rojo, en Cuenca. El ataque lo perpetraron sicarios que se movilizaban en motocicleta y otra camioneta. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Ordóñez Lasso y Los Cedros, en el sector Los Cerezos, al sur de Cuenca. El hecho causó conmoción en una zona donde rara vez se registran hechos violentos.

Según testigos, al menos dos agresores efectuaron 15 detonaciones contra las víctimas, que ocupaban los asientos del conductor y copiloto. Las víctimas quedaron en el interior del vehículo sin signos vitales. Una ambulancia llegó al sitio para atender la emergencia, pero los paramédicos solo confirmaron los decesos de ambas personas.

Asesinados en Cuenca estaban en una camioneta

La Policía Nacional acudió en minutos y acordonó la escena del crimen, donde se congregó una multitud de curiosos. Los agentes recolectaron al menos 15 casquillos y pusieron en marcha investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Los cuerpos de los asesinados los trasladaron al centro forense para las autopsias correspondientes, en Cuenca.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del doble homicidio ni han confirmado si está vinculado a grupos de delincuencia organizada. Este suceso eleva a 11 las muertes violentas registradas en Cuenca durante 2025, consolidándose como una de las ciudades con menor incidencia de este tipo en Ecuador. El ataque se produce en un contexto de alza histórica en la violencia armada a nivel nacional.

Cuenca con bajos índices de homicidios dolosos

Durante los primeros seis meses de 2025, Ecuador acumuló 4.619 muertes violentas, cifra récord para un semestre, según datos del Ministerio del Interior. Esta escalada persiste pese a la declaratoria de conflicto armado interno ordenada por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 y los sucesivos estados de excepción. Cuenca, tradicionalmente considerada una urbe segura en la sierra sur, había mantenido bajos índices de homicidios dolosos.

Sin embargo, episodios como este evidencian la expansión de la inseguridad hacia zonas antes ajenas a la violencia sicaria. Las autoridades locales reforzaron patrullajes en el sector Los Cerezos tras el incidente, mientras la Fiscalía inicia las indagaciones previas. La Policía exhortó a la ciudadanía a proporcionar información anónima que ayude a esclarecer el caso, a través de la línea 1800-DELITO. (17)