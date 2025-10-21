Dos hombres asesinados a tiros en el parqueadero de un local comercial en Manta

Dos hombres asesinados y un tercero herido es el saldo de un ataque armado registrado a las 10h50 de este martes 21 de octubre en Manta. Los hechos ocurrieron en el parqueadero de un establecimiento comercial de productos agrícolas, ubicado en el barrio 5 de Junio. Esto junto a la vía Interbarrial, una de las más transitadas de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. A las víctimas no las han identificado.

El incidente, perpetrado por hombres armados, eleva a 424 las muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va del año. Según el reporte de la Policía Nacional, tres hombres se encontraban en el establecimiento cuando los abordaron sicarios. Las víctimas se bajaron del carro de color negro en el que andaban e intentaron huir, pero dos de ellas cayeron abatidos en el parqueadero.

Dos hombres asesinados a tiros

Se informó que el tercero sufrió heridas de bala en las piernas. Hasta el cierre de esta nota, las identidades de los fallecidos no habían sido confirmadas por las autoridades. Al herido lo trasladaron a un centro médico, aunque no se ha precisado su estado de salud. En la escena del crimen, los agentes recolectaron más de 15 casquillos de fusil, evidencia que será analizada como parte de las investigaciones.

El local, equipado con cámaras de seguridad, cerró sus puertas tras el ataque. Las grabaciones podrían ser clave para identificar a los responsables, aunque la Policía no ha revelado avances sobre los autores o el móvil del crimen. Este doble asesinato ocurre menos de 24 horas después de otro homicidio en Manta, donde Mauricio Castro Gómez, de 29 años, fue asesinado. Aquello ocurrió cerca de las 23h00 del lunes 20 de octubre en la ciudadela Urbirrios.

Manabí, una de las provincias con más crímenes

La seguidilla de crímenes refleja la creciente ola de violencia en la provincia de Manabí, una de las más afectadas por el crimen organizado en Ecuador. Según estadísticas policiales, el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó registra un promedio de más de una muerte violenta por día en 2025. Las autoridades han intensificado operativos en la zona para contrarrestar la inseguridad, que se atribuye en parte a disputas entre grupos delictivos ligados al narcotráfico.

La vía Interbarrial, donde ocurrió el ataque, es una zona comercial de alta concurrencia, lo que ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes locales. Este nuevo episodio de violencia reaviva el debate sobre las medidas de seguridad en Manabí, una provincia clave para el comercio y el turismo en Ecuador. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque y capturar a los responsables. (17)