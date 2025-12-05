Dos hombres fueron asesinados en ataque armado en el sector Los Eléctricos de Manta

Dos hombres, identificados como Edwin Andrés Macías Cobeña y Samuel Figueroa, murieron la tarde de este viernes 5 de diciembre de 2025 en un ataque armado registrado en el sector Los Eléctricos de Manta.

El hecho se registró en la vía que conecta el sector Los Eléctricos con Barbasquillo, en Manta. Las primeras alertas recibidas por el ECU-911 indicaban un incidente con personas heridas y detonaciones, lo que activó la movilización inmediata de unidades policiales hacia el punto señalado.

Al llegar, los uniformados encontraron a dos hombres afectados por impactos de bala. Uno de ellos, Edwin Andrés Macías Cobeña, yacía sin vida en un área cubierta de maleza, luego de que, según versiones preliminares, descendiera de una camioneta e intentara escapar lanzándose por un barranco.

El segundo hombre, identificado como Samuel Figueroa, fue trasladado de emergencia a una clínica cercana. A pesar de la intervención médica, falleció aproximadamente una hora después debido a la gravedad de las heridas.

Despliegue policial y primeras verificaciones

Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo en los alrededores para asegurar el perímetro, levantar indicios y descartar la presencia de más personas involucradas. La zona fue acordonada mientras equipos de Criminalística realizaban la recolección de casquillos, toma de fotografías y documentación del escenario.

En redes sociales circularon versiones iniciales que apuntaban a una presunta persecución policial que habría terminado con los fallecidos abatidos. Sin embargo, el jefe de Operaciones del distrito Manta, Cristian Sarmiento, aclaró que no existió tal persecución.

Según su reporte, los indicios recopilados corresponden a un ataque directo, ejecutado bajo la modalidad de sicariato. La institución continúa levantando testimonios y analizando cámaras de seguridad para determinar rutas de escape y posibles responsables.

Información preliminar y detalles por confirmar

En medio del operativo se mencionó inicialmente la presencia de una mujer herida, información que no fue confirmada por la Policía. Hasta el cierre de esta nota, no existen reportes oficiales que corroboren esa versión.

Los equipos especializados trabajan en reconstruir la secuencia exacta del atentado, considerando el punto donde quedó detenida la camioneta, la distancia al barranco por donde cayó uno de los hombres y los sectores donde se hallaron los primeros indicios balísticos.

La institución policial recibió la alerta mediante una llamada que señalaba detonaciones en la parte posterior de la universidad cercana al sector. Al llegar, los agentes confirmaron la muerte de uno de los involucrados y localizaron al segundo con heridas graves.

Contexto de seguridad en Manta

Este hecho se suma a una serie de ataques violentos registrados en la durante 2025. En este distrito, que además comprende los cantones Montecristi y Jaramijó se han registrado 488 muertes violentas hasta hoy.

Las autoridades insisten en la importancia de reportar movimientos sospechosos y colaborar con información que facilite el avance de las investigaciones. El distrito Manta continúa ejecutando acciones de control con patrullajes preventivos, puntos de revisión y apoyo de unidades de inteligencia.

