Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Seguridad
Sicariato

Dos hombres muertos tras ataque armado en la parroquia rural El Paraíso La 14, en El Carmen

Dos presuntos sicarios fueron capturados por comuneros, quienes intentaron hacer justicia por mano propia.
Dos hombres perdieron la vida durante un ataque armado registrado la mañana de este lunes 12 de enero.
La camioneta en la que se movilizaban las víctimas resultó con orificios de bala tras el ataque.
Dos hombres perdieron la vida durante un ataque armado registrado la mañana de este lunes 12 de enero.
La camioneta en la que se movilizaban las víctimas resultó con orificios de bala tras el ataque.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Dos hombres perdieron la vida durante un ataque armado registrado la mañana de este lunes 12 de enero. Ocurrió en las cercanías de la comunidad La 25, perteneciente a la parroquia rural El Paraíso La 14, en el cantón El Carmen. A las víctimas, identificadas como Miguel Ángel González Salazar, de aproximadamente 36 años, y Freddy Vinces, las interceptaron sujetos desconocidos. Los atacantes dispararon contra su vehículo, causando su muerte inmediata.

El incidente ocurrió tras finalizar un resguardo policial que las acompañaba desde otra parroquia. Aquello ha generado indignación entre los residentes locales ante el aumento de la violencia en la zona rural. Según relatos de testigos oculares, González Salazar y Vinces se desplazaban en una camioneta Chevrolet D-Max. Provenían de Patricia Pilar, en la parroquia de Los Ríos, y contaban con protección policial durante parte del trayecto.

Dos muertos tras ataque a una camioneta

Una vez que el acompañamiento concluyó, continuaron solos hacia la vivienda de González en la comunidad La 25. En ese punto, los emboscaron individuos armados quienes viajaban en otra camioneta del mismo modelo, quienes abrieron fuego en múltiples ocasiones. González Salazar, residente de la comunidad de la 25, se dedicaba al comercio de cacao y palma, una actividad común en esta zona agrícola.

Vinces, por su parte, habitaba en la comunidad La 30 y era el conductor habitual del vehículo. Los testigos describieron el ataque como rápido y letal, lo que impidió cualquier posibilidad de defensa por parte de las víctimas. Tras el suceso, los agresores intentaron escapar, pero los detuvieron moradores del sector, quienes capturaron a dos de los presuntos implicados.

La comunidad exige medidas más efectivas

La intervención comunitaria derivó en un intento de justicia por mano propia, situación que la controlaron las autoridades para evitar mayores incidentes. La Policía Nacional acudió al lugar para investigar el hecho y trasladar a los detenidos, aunque no se han revelado detalles sobre su identidad o motivaciones. Este episodio se inscribe en una escalada de violencia que afecta a las parroquias rurales de Manabí.

En la parroquia vecina de Santa María, entre el 9 y 10 de enero de 2026, seis personas resultaron asesinadas en hechos similares, lo que ha intensificado el clima de inseguridad. Residentes de El Paraíso La 14 reportan un aumento en la criminalidad organizada, posiblemente ligada a disputas por control territorial o actividades ilícitas en áreas agrícolas. Las autoridades locales han incrementado los patrullajes, pero la comunidad exige medidas más efectivas.

Moradores viven en zozobra costante

Hasta el momento, no se han registrado avances en las investigaciones de estos casos, que mantienen en alerta a la población rural. Este nuevo hecho de sangre resalta la vulnerabilidad de las zonas rurales en Ecuador, donde la agricultura de cacao y palma es un pilar económico, pero también un foco de conflictos. Organizaciones civiles han llamado a una respuesta integral del gobierno para restaurar la paz en comunidades como La 14, afectadas por la zozobra constante.  (17)

