Una estudiante de colegio se fue de golpes con otra mujer en medio de la calle, en Salitre

Dos mujeres, una de ellas presuntamente estudiante de un colegio, se involucraron en una pelea física en plena vía pública. Ocurrió en el sector La Bocana, en el cantón Salitre, provincia de Guayas. El incidente, captado en un video que se difundió rápidamente en redes sociales, fue presenciado por varios transeúntes que no intervinieron inicialmente. La situación se calmó solo tras la llegada de un vigilante de tránsito.

En el material audiovisual, que dura casi tres minutos, se observa a una de las mujeres vestida con uniforme de colegio y mochila enfrentándose a la otra, con golpes y caídas al piso. Una transeúnte intentó mediar en el altercado, pero no logró calmar la situación, mientras un grupo de curiosos se acumulaba alrededor sin actuar. La intervención decisiva vino de un vigilante que separó a las involucradas, poniendo fin al enfrentamiento.

Estudiante de colegio portaba el uniforme

El video se viralizó en plataformas como X e Instagram, acumulando miles de vistas y comentarios que critican la pasividad de los testigos. Usuarios expresaron preocupación por la seguridad en las calles de Salitre, un cantón rural con alrededor de 50 mil habitantes, conocido por su actividad agrícola y proximidad a Guayaquil. Este incidente se suma a otros similares en la provincia de Guayas.

En 2025, la provincia de Guayas registró más de 1.200 incidentes de este tipo, con un 15% involucrando menores o estudiantes, según informes oficiales. Expertos en seguridad ciudadana señalan que la viralización de estos videos amplifica el problema, pero también sirve para sensibilizar a la comunidad. Autoridades locales no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, aunque se espera una investigación para determinar causas y posibles sanciones.

Reducir la violencia en vías públicas mediante

Hasta el momento, no se han reportado acciones legales contra las involucradas, y el video continúa circulando, generando discusiones sobre ética en la grabación de conflictos públicos. En el contexto regional, Ecuador ha implementado iniciativas como el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana desde 2023. Este busca reducir la violencia en vías públicas mediante patrullajes y talleres educativos. Se desconoce si la otra mujer involucrada en la pelea sería estudiante.