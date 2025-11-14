Dos policías fueron detenidos por casos de sustracción de cocaína entre Manta y Guayaquil

La Unidad de Conducta Policial (UCP) de la Policía Nacional capturó este viernes 14 de noviembre de 2025 a dos agentes en servicio activo. Las detenciones se dieron por su presunta vinculación en dos investigaciones por robo de droga en Guayaquil y Manta. Los uniformados, un sargento segundo y un cabo primero, resultaron aprehendidos en sus lugares de trabajo en los distritos Nueva Prosperina y Progreso (Vía a la Costa).

La detención se ejecutó en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía General del Estado. Al sargento segundo lo arrestaron durante la formación matutina en su distrito, mientras al cabo primero lo localizaron en una Unidad Policial Comunitaria (UPC) de la Vía a la Costa. Ambos permanecen bajo custodia en el Cuartel Modelo de Guayaquil a la espera de audiencia de formulación de cargos.

Policías detenidos en sus lugares de trabajo

Uno de los agentes, el cabo primero, ya había sido detenido el 12 de abril de 2025. Junto a otro compañero por el presunto traslado de 218 kilogramos de cocaína desde la parroquia Progreso hasta el sector Villa España, en el norte de Guayaquil. En esa ocasión, la Fiscalía imputó a los dos uniformados por delito contra la administración pública en modalidad de peculado. El juez de Garantías Penales dictó medidas cautelares.

El segundo agente implicado en abril no forma parte de la captura actual. La segunda investigación involucra a ambos detenidos en un caso de sustracción de estupefacientes durante un operativo antidrogas en Manta, provincia de Manabí. El hecho ocurrió, según las autoridades, en febrero de 2025. Según el parte policial, se perdieron 45 paquetes de cocaína decomisados en un allanamiento en la parroquia Los Esteros.

Investigaciones internas que la Policía Nacional

La UCP abrió expediente interno tras denuncia de la Unidad Antinarcóticos. Los agentes laboraban en unidades de prevención del delito y tienen entre ocho y doce años de servicio. La Comandancia General de Policía suspendió inmediatamente sus funciones y remitió el caso a Asuntos Internos para proceso administrativo. La Fiscalía maneja las causas bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículos 278 y 279, que tipifican el peculado con penas de 10 a 13 años.

Hasta las 18h00 horas, la UCP reportó el decomiso de armas de dotación, credenciales y vehículos institucionales asignados a los implicados. La audiencia de formulación de cargos está programada para el sábado 15 de noviembre en la Unidad Judicial Albán Borja. El caso se enmarca en una serie de investigaciones internas que la Policía Nacional ha impulsado desde 2024 para depurar casos de corrupción.

Fuerza de Tarea Conjunta contra el narcotráfico

Según el informe anual de la UCP, entre enero y octubre de 2025 se procesaron 87 agentes por delitos relacionados con narcotráfico, de los cuales 42 fueron destituidos. Guayaquil concentra el 38% de estas incidencias, seguida de Manta con el 22%. La captura ocurre en medio de operativos conjuntos con la Fuerza de Tarea Conjunta contra el narcotráfico, que en 2025 ha decomisado 178 toneladas de droga en Ecuador, según datos del Ministerio del Interior. (17)