Dos sicariatos en Portoviejo en doce horas: Asesinaron a José Briones en una parada de bus

En aproximadamente doce horas, Portoviejo se vio conmocionado por dos ataques sicarios que dejaron el mismo número de víctimas.

El primer hecho se dio la noche de ayer, en el sitio El Naranjo, y cobró la vida de un hombre conocido como ‘El Gato’. Mientras que el escenario de esta mañana fue la entrada del sitio Miguelillo, en la parroquia Abdón Calderón.

La Policía investiga los hechos, pero al momento no se reportan personas detenidas, ni mayores hallazgos.

Así fue el crimen de la parroquia Calderón de Portoviejo

La mañana de este martes 7 de octubre se registró un ataque que cobró la vida de José Briones, de unos 45 años de edad.

De acuerdo con testigos, la víctima, quien vivía en el sector Chirimoya, andaba en una motocicleta y fue sorprendida por hombres armados cuando dejaba a un familiar en una parada de bus. Tras el ataque, los responsables escaparon rápidamente.

En el sitio se vivieron escenas de dolor y desesperación. Sin embargo, nadie pudo hacer algo por la vida de Briones. Su muerte fue inmediata.

La Policía en la escena del crimen

Personal de la Policía llegó al sitio para realizar el levantamiento de indicios y trasladar el cuerpo hasta el Centro Forense de Portoviejo. Se espera la autopsia de ley para el posterior sepelio de Briones.

Este nuevo hecho ha generado preocupación entre los vecinos, quienes piden más presencia policial ante el aumento de la violencia en la zona rural del cantón Portoviejo.

Portoviejo enfrenta ola de violencia

Portoviejo y Manta son los cantones más violentos de la provincia de Manabí, registrando crímenes casi a diario. Prueba de ello es que, esta mañana, sicarios asesinaron a otro hombre en la capital manabita.

En 2025, Ecuador registra 6.449 homicidios intencionales hasta agosto, un aumento del 47% respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. La provincia de Manabí acumula 829 muertes violentas en el mismo período, posicionándose como la segunda más afectada tras Guayas. Esta escalada se atribuye a disputas territoriales por el narcotráfico entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, que controlan rutas clave en puertos costeros.

Ayer, el gobierno prorrogó el estado de excepción por 30 días en Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Bolívar, suspendiendo derechos constitucionales para combatir la “grave conmoción interna”. Este incluye controles de armas y operaciones conjuntas de Policía y Fuerzas Armadas.

La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, activa desde 2024, reporta que el narcotráfico genera delitos conexos como extorsiones y ataques a menores. Pese a las medidas gubernamentales, la violencia va en aumento. (13).