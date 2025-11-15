Dosis de droga: así operan las bandas para incorporar a adolescentes al microtráfico

La Policía Nacional informó que las bandas de delincuencia organizada en Manabí reclutan a menores de edad ofreciéndoles dosis de droga como mecanismo inicial de captación, una práctica detectada durante operativos recientes realizados en Manta, Montecristi y Jaramijó, donde se investiga cómo estas estructuras criminales utilizan a adolescentes para expandir redes de microtráfico y reducir el riesgo de sanciones penales.

Un método de captación basado en la adicción a la droga

Según datos policiales, una dosis de droga es el “anzuelo” utilizado por los reclutadores de bandas para atraer a adolescentes en situación de vulnerabilidad. Los agentes explicaron que dentro de estas organizaciones criminales existen miembros dedicados exclusivamente a identificar, observar y captar a jóvenes, principalmente en sectores con limitadas oportunidades económicas.

El mecanismo, descrito como “simple pero devastador”, consiste en regalar pequeñas cantidades de droga a los menores hasta generar dependencia. Una vez que el adolescente desarrolla consumo habitual, el reclutador deja de suministrar la droga gratuitamente y comienza a venderla, obligándolo a generar ingresos para sostener su adicción.

De acuerdo con la Policía, este patrón se repite en varias zonas urbanas del distrito, donde los jóvenes terminan cumpliendo tareas como entregar sustancia, vigilar puntos de venta o movilizar dosis de microtráfico en motocicletas o a pie.

Adoctrinamiento y uso de menores inimputables

El jefe de la Policía Judicial de Manabí, Carlos Endara, explicó que algunos adolescentes reciben incluso una forma de adoctrinamiento delictivo. “Los menores conocen la cantidad exacta de droga que deben portar para evadir sanciones más severas”, indicó. Esta instrucción forma parte de la estrategia de las bandas para operar con discreción y evitar detenciones mayores.

Endara detalló que las estructuras criminales utilizan a menores porque, al ser inimputables, no enfrentan procesos penales como los adultos. En caso de ser detenidos, se aplican medidas socioeducativas en lugar de penas de cárcel, lo que hace que su participación resulte “funcional” para los grupos delincuenciales.

Esta dinámica, precisó el jefe policial, está relacionada con el incremento de jóvenes vinculados a organizaciones criminales. Especialmente en zonas afectadas por disputas territoriales entre bandas.

Operativos recientes confirman la presencia de menores

Una de las intervenciones más relevantes ocurrió el 14 de octubre. Allí, la Policía detuvo a cinco presuntos implicados en varios asesinatos registrados en Manta, Montecristi y Jaramijó. En ese operativo se corroboró la participación de jóvenes dentro de estructuras aliadas a los GDO Los Lobos y Los Lagartos.

Los sospechosos, según el reporte policial, alquilaban viviendas para planificar atentados y recibían pagos en efectivo por cada ataque. Durante la operación se incautaron armas, municiones, un vehículo robado y documentos vinculados con las actividades delictivas.

La Policía señaló que, en lo que va del 2025, en el distrito Manta–Montecristi–Jaramijó han sido retenidos 30 menores por su presunta participación en bandas organizadas. Estos casos están en proceso en el sistema especializado para adolescentes infractores.