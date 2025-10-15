Ducati confirma a Michele Pirro como sustituto de Marc Márquez en el Gran Premio de Australia

Ducati ha designado a Michele Pirro como sustituto de Marc Márquez para el Gran Premio de Australia de MotoGP. La carrera se disputará este sábado 18 de octubre en el circuito de Phillip Island. La ausencia del piloto español, confirmada a principios de esta semana, se debe a una fractura en la base de la apófisis coracoides. También a una lesión en los ligamentos del hombro derecho, consecuencia de una caída en el GP de Indonesia tras un choque con Marco Bezzecchi.

Márquez, ocho veces campeón del mundo, se sometió a pruebas médicas en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Allí se diagnosticaron las lesiones que lo obligan a perderse las próximas dos jornadas del campeonato. El equipo Ducati Lenovo, líder del mundial de constructores, optó por Pirro, su piloto de pruebas, para ocupar el puesto en el trazado. Australia es conocido por su exigente diseño y condiciones climáticas impredecibles.

Marc Márquez será baja varias semanas

Pirro, de 39 años, ha competido esporádicamente en MotoGP y cuenta con experiencia en Phillip Island, donde participó en 2019 y 2023. La caída de Márquez ocurrió durante la carrera del GP de Indonesia el pasado 28 de septiembre, cuando Bezzecchi, piloto del equipo VR46, lo embistió en la curva 11, provocando su abandono. Las imágenes del incidente, revisadas por Dirección de Carrera, no derivaron en sanciones, aunque generaron debate sobre la seguridad en pista.

Ducati informó que el tiempo de recuperación de Márquez dependerá de una evaluación médica posterior. No obstante, se espera que regrese para el GP de Tailandia, programado para el 26 de octubre. El circuito de Phillip Island, de 4,4 kilómetros, es uno de los más emblemáticos del calendario de MotoGP, con 12 curvas y un promedio de velocidad superior a los 180 km/h.

Márquez, ganador en Australia en 2015, 2017 y 2019

El GP de Australia, que celebra su 35ª edición, atrae a miles de aficionados y es clave en la recta final del campeonato. Ducati, con Francesco Bagnaia liderando la clasificación de pilotos, busca mantener su ventaja frente a rivales como Aprilia y KTM. Pirro, quien ha contribuido al desarrollo de la Desmosedici GP25, expresó su compromiso de “dar lo mejor” para el equipo, aunque su rol principal será recopilar datos para la temporada.

El italiano ha participado en 77 grandes premios desde 2011, con un séptimo puesto como mejor resultado. Mientras, Bezzecchi, involucrado en el incidente de Indonesia, competirá en Australia bajo presión tras disculparse públicamente con Márquez. La ausencia de Márquez, ganador en Phillip Island en 2015, 2017 y 2019, genera expectativas sobre el rendimiento de Pirro y el impacto en la lucha por el título.

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y los organizadores del evento confirmaron que las condiciones del circuito están óptimas, aunque se esperan lluvias que podrían influir en la carrera del sábado.