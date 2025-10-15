COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Polideportivo

Ducati confirma a Michele Pirro como sustituto de Marc Márquez en el Gran Premio de Australia

Pirro, de 39 años, ha competido esporádicamente en MotoGP y cuenta con experiencia en Phillip Island, donde participó en 2019 y 2023.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ducati ha designado a Michele Pirro como sustituto de Marc Márquez para el Gran Premio de Australia de MotoGP.
Michele Pirro (foto) es el sustituto de Marc Márquez para el Gran Premio de Australia de MotoGP.
Ducati ha designado a Michele Pirro como sustituto de Marc Márquez para el Gran Premio de Australia de MotoGP.
Michele Pirro (foto) es el sustituto de Marc Márquez para el Gran Premio de Australia de MotoGP.

José Moreira

Redacción ED.

José Moreira

Redacción ED.

Ver más

jmoreira@lamarea.ec

Ducati ha designado a Michele Pirro como sustituto de Marc Márquez para el Gran Premio de Australia de MotoGP. La carrera se  disputará este sábado 18 de octubre en el circuito de Phillip Island. La ausencia del piloto español, confirmada a principios de esta semana, se debe a una fractura en la base de la apófisis coracoides. También a una lesión en los ligamentos del hombro derecho, consecuencia de una caída en el GP de Indonesia tras un choque con Marco Bezzecchi.

Márquez, ocho veces campeón del mundo, se sometió a pruebas médicas en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Allí se diagnosticaron las lesiones que lo obligan a perderse las próximas dos jornadas del campeonato. El equipo Ducati Lenovo, líder del mundial de constructores, optó por Pirro, su piloto de pruebas, para ocupar el puesto en el trazado. Australia es conocido por su exigente diseño y condiciones climáticas impredecibles.

Marc Márquez será baja varias semanas

Pirro, de 39 años, ha competido esporádicamente en MotoGP y cuenta con experiencia en Phillip Island, donde participó en 2019 y 2023. La caída de Márquez ocurrió durante la carrera del GP de Indonesia el pasado 28 de septiembre, cuando Bezzecchi, piloto del equipo VR46, lo embistió en la curva 11, provocando su abandono. Las imágenes del incidente, revisadas por Dirección de Carrera, no derivaron en sanciones, aunque generaron debate sobre la seguridad en pista.

Ducati informó que el tiempo de recuperación de Márquez dependerá de una evaluación médica posterior. No obstante, se espera que regrese para el GP de Tailandia, programado para el 26 de octubre. El circuito de Phillip Island, de 4,4 kilómetros, es uno de los más emblemáticos del calendario de MotoGP, con 12 curvas y un promedio de velocidad superior a los 180 km/h.

Márquez, ganador en Australia en 2015, 2017 y 2019

El GP de Australia, que celebra su 35ª edición, atrae a miles de aficionados y es clave en la recta final del campeonato. Ducati, con Francesco Bagnaia liderando la clasificación de pilotos, busca mantener su ventaja frente a rivales como Aprilia y KTM. Pirro, quien ha contribuido al desarrollo de la Desmosedici GP25, expresó su compromiso de “dar lo mejor” para el equipo, aunque su rol principal será recopilar datos para la temporada.

El italiano ha participado en 77 grandes premios desde 2011, con un séptimo puesto como mejor resultado. Mientras, Bezzecchi, involucrado en el incidente de Indonesia, competirá en Australia bajo presión tras disculparse públicamente con Márquez. La ausencia de Márquez, ganador en Phillip Island en 2015, 2017 y 2019, genera expectativas sobre el rendimiento de Pirro y el impacto en la lucha por el título.

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y los organizadores del evento confirmaron que las condiciones del circuito están óptimas, aunque se esperan lluvias que podrían influir en la carrera del sábado.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ducati confirma a Michele Pirro como sustituto de Marc Márquez en el Gran Premio de Australia

Carlos Alcaraz enfrenta a Taylor Fritz en semifinales del Six Kings Slam en Riad

El reto de las 52 semanas: una estrategia sencilla para fortalecer el ahorro familiar

EE.UU. autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela en medio de escalada con Maduro

Crisis humanitaria en Haití: más de 1,4 millones de desplazados y atención médica colapsada

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ducati confirma a Michele Pirro como sustituto de Marc Márquez en el Gran Premio de Australia

Carlos Alcaraz enfrenta a Taylor Fritz en semifinales del Six Kings Slam en Riad

El reto de las 52 semanas: una estrategia sencilla para fortalecer el ahorro familiar

EE.UU. autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela en medio de escalada con Maduro

Crisis humanitaria en Haití: más de 1,4 millones de desplazados y atención médica colapsada

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Carlos Alcaraz enfrenta a Taylor Fritz en semifinales del Six Kings Slam en Riad

El reto de las 52 semanas: una estrategia sencilla para fortalecer el ahorro familiar

EE.UU. autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela en medio de escalada con Maduro

Crisis humanitaria en Haití: más de 1,4 millones de desplazados y atención médica colapsada

Sobrevivió comiendo hormigas y corteza: la odisea de un joven británico en la jungla tailandesa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO